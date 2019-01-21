Почему мы любим Олю Бузову

Ольга Бузова — повод для бесконечных насмешек и издевок для одних, звезда соцсетей, певица, модель и кумир для остальных. Это было нелегко, но мы постарались узнать у читателей, за что и почему любят Ольгу Бузову, и делимся с этим с вами:

Елена Еленина:

— Она прехорошенькая и не завидуйте, раз сами не можете быть известными и успешными! Я любуюсь красивыми людьми, как произведением искусства, а у вас, видать, чернуха везде и вы не умеете ценить красивых женщин и вообще жизнь, жалко вас…

Gera Br-v:

— Сколько завистников! Бузова богатая и знаменитая. А вы — никто и звать вас никак.

Татьяна Таничка:

И что с того? По ночам плачет больше чем мы. (По ее словам).

Владимир Созонович:

— Дебилизация населения, особенно молодого поколения продолжается… как и во всех СМИ идет популяризация таких вот идеалов: бездарей, идиотов, больных на всю голову.

— Неужели продюсерам сложно было найти для раскручивания более умную и красивую девку? Зачем надо было брать такое и с патологической настойчивостью убеждать народ в её исключительности и привлекательности?

Archon AFilidor:

— Контингент понятен: троечницы, страшненькие, возраст 12-14 (в 15 уже умнеют). Она им, как старшая сестра, и по IQ подходит. Им льстит, что их "кумир" такая же тупая! Вот в чем фишка, направление пиара-то!

Саша Сибирский:

— Искусственный созданный персонаж для недалекой публики!

Но дальше всех в своих гипотезах ушел Andrey Mishin:

— Бузова — будущий президент. Нас приучают ее видеть каждый день.