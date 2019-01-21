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Почему мы любим Олю Бузову 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова — повод для бесконечных насмешек и издевок для одних, звезда соцсетей, певица, модель и кумир для остальных. Это было нелегко, но мы постарались узнать у читателей, за что и почему любят Ольгу Бузову, и делимся с этим с вами:
Елена Еленина:
— Она прехорошенькая и не завидуйте, раз сами не можете быть известными и успешными! Я любуюсь красивыми людьми, как произведением искусства, а у вас, видать, чернуха везде и вы не умеете ценить красивых женщин и вообще жизнь, жалко вас…
Gera Br-v:
— Сколько завистников! Бузова богатая и знаменитая. А вы — никто и звать вас никак.
Татьяна Таничка:
И что с того? По ночам плачет больше чем мы. (По ее словам).
Владимир Созонович:
— Дебилизация населения, особенно молодого поколения продолжается… как и во всех СМИ идет популяризация таких вот идеалов: бездарей, идиотов, больных на всю голову.
Владимир Новиков:
— Неужели продюсерам сложно было найти для раскручивания более умную и красивую девку? Зачем надо было брать такое и с патологической настойчивостью убеждать народ в её исключительности и привлекательности?
Archon AFilidor:
— Контингент понятен: троечницы, страшненькие, возраст 12-14 (в 15 уже умнеют). Она им, как старшая сестра, и по IQ подходит. Им льстит, что их "кумир" такая же тупая! Вот в чем фишка, направление пиара-то!
Саша Сибирский:
— Искусственный созданный персонаж для недалекой публики!
Но дальше всех в своих гипотезах ушел Andrey Mishin:
— Бузова — будущий президент. Нас приучают ее видеть каждый день.
Женский форум
Звёзды , Владимир Новиков , Ольга Бузова
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