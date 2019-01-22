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Что запрещено делать звездам по контрактам 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Звезды заключают контракты со многими представителями шоу-бизнеса, от продюсеров до представителей хоккейного клуба. Некоторые из пунктов в контрактах весьма необычны, а наказания за их невыполнение — суровы.

Без улыбки

Anews
Американский комик Бастер Китон большую часть жизни снимался в немом кино. Он снимался в комедиях, но никогда не улыбался сам, за что получил прозвище «Комик без улыбки». В контракте есть пункт, который запрещал Бастеру улыбаться во время съемок и вне площадки. По словам продюсеров, с каменным лицом актер выглядел еще более комично.

Суицид

Anews
Певица Деми Ловато начала сниматься еще будучи подростком. Когда девушка стала известной, на нее обрушился психологический кризис. Из-за этого она часто впадала в депрессии и не могла нормально работать. Продюсеры знали об этом, потому и добавили в контракт один пункт, согласно которому Деми не имела права покончить жизнь самоубийством.

Игры на приставках

Anews
Тренеры хоккейного клуба «Ванкувер Кэнакс» посчитали, что хоккеисты должны общаться друг с другом, а не играть в виртуальные игры. Владельцы клуба добавили в контракты спортсменов пункт, согласно которому им запрещено брать с собой на соревнования игровые приставки.

Без проигрышей

Anews
Боксер Марко Хук не имел права проигрывать, согласно контракту с Sauerland Event. В случае поражения, контракт с боксером тут же могли расторгнуть.
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