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Валентин Юдашкин отправит внуков за границу 

Russianshowbiz.info + ещё 1 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Валентин Юдашкин, несмотря на борьбу с онкологией, продолжает работать над новыми модными коллекциями. В своем плотном графике он также находит время для общения с внуками.
«Меня внук зовет «дедом», он приходит ко мне, рисует вместе со мной, уже даже есть первые работы», — рассказал Валентин изданию «StarHit». По словам известного модельера, его дочь Галина вместе со своим мужем Петром воспитывают детей так, чтобы в будущем они могли жить за границей. Для этого супруги нанимают репетиторов по английскому, испанскому, а в будущем они также планируют нанять репетитора китайского языка.
Сам Валентин позицию семьи поддерживает.
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Звёзды , Дети , Валентин Юдашкин , StarHit
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