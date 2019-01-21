Валентин Юдашкин отправит внуков за границу 

Валентин Юдашкин, несмотря на борьбу с онкологией, продолжает работать над новыми модными коллекциями. В своем плотном графике он также находит время для общения с внуками.
«Меня внук зовет «дедом», он приходит ко мне, рисует вместе со мной, уже даже есть первые работы», — рассказал Валентин изданию «StarHit». По словам известного модельера, его дочь Галина вместе со своим мужем Петром воспитывают детей так, чтобы в будущем они могли жить за границей. Для этого супруги нанимают репетиторов по английскому, испанскому, а в будущем они также планируют нанять репетитора китайского языка.
Сам Валентин позицию семьи поддерживает.