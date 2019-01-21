Варнава станцевала под новый хит Бузовой

34-летняя актриса и звезда Comedy Woman решила спародировать популярную певицу.

Не зря Екатерина Варнава участвует в шоу Comedy Woman — чувства юмора ей не занимать. На днях актриса выложила в свой микроблог смешной ролик, на котором исполняет зажигательный танец, а на фоне играет новый хит «Танцуй под Бузову».

Однако закончить танец Екатерине не удалось — кто-то из друзей в шутку ударил ее подушкой, видимо, устав от бесконечных «репетиций». А в подписи к видео Варнава посмеялась над фанатами Бузовой: «Я была лучшего мнения о вас, Екатерина. Отписываюсь».