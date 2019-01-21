Анне Седоковой потребовалась помощь психолога

Певица Анна Седокова является активным пользователем соц. сети Instagram, где делится со своими поклонниками фотографиями из личного архива, а также секретами красоты.

Артистка также призналась, что часто страдает из-за низкой самооценки, особенно в те моменты, когда сравнивает себя с другими девушками.

«И каждый раз, когда я думаю: «Какая же она красивая, не то, что я», то понимаю, что это сигнал взять себя «за шкирку» и притащить в зал, или к косметологу, или даже к психологу», — заявила звезда.

Анна акцентировала внимание на том, что ровняться на красивые снимки девушек в Сети не стоит, так как они обработаны с помощью специальных программ.