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Анне Седоковой потребовалась помощь психолога 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: @annasedokova
Певица Анна Седокова является активным пользователем соц. сети Instagram, где делится со своими поклонниками фотографиями из личного архива, а также секретами красоты.
Артистка также призналась, что часто страдает из-за низкой самооценки, особенно в те моменты, когда сравнивает себя с другими девушками.
«И каждый раз, когда я думаю: «Какая же она красивая, не то, что я», то понимаю, что это сигнал взять себя «за шкирку» и притащить в зал, или к косметологу, или даже к психологу», — заявила звезда.
Анна акцентировала внимание на том, что ровняться на красивые снимки девушек в Сети не стоит, так как они обработаны с помощью специальных программ.
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