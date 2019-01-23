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Ефим Шифрин признался, что теряет зрение 

Teleprogramma.pro + ещё 1 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известный артист эстрады Ефим Шифрин на своей страничке в социальной сети Instagram регулярно делится воспоминаниями из прошлого. В частности, он опубликовал свои мысли, сделанные в 2017 году. Он признался, что зрение за последнее время стало подводить его. Шифрин признается, что скоро ему придется проститься с одним из своих родных хрусталиков. Актер и юморист заявил, что ему «перестала помогать либеральная оптика, с помощью которой ранее он пытался различить и понять этот мир».
«Видимо, неустанное чтение сделало меня консервативнее, чем этого хотелось бы всему моему окружению: им кажется, что я плачу за свою слепоту страшную цену или даже в худшем случае имею за это какой-то тайный профит, а я всё меньше сомневаюсь в том, что с каждым днем начинаю просто лучше видеть…»
— заметил артист.
Также Шифрин рассказал о еще некоторых «приметах старости». Прежде всего, это ослабевшая память на имена, стойкое нежелание быть на открытиях и премьерах и резко укоротившаяся продолжительность телефонных бесед.
«Невзирая на потери, которые неизбежно тянет за собой возраст, взрослеть приятно, поскольку обретаешь нечто более ценное, чем утраченное», «С годами человек становится мудрее. Полностью согласна с вами», «Присоединяюсь. Я так люблю сейчас свой возраст. Могу заниматься тем, чем хочу, либо не заниматься, не зависеть от игры гормонов, супружеского долга и прочего. Не влиять на мнения и не поддаваться им самой, вообще, всё круто!» — заметили в комментариях пользователи.
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