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Тайный роман, переросший в счастливый брак 

Рамблер 1 час назад
Когда между актёрами Ниной Шацкой и Леонидом Филатовым завязался роман, оба были несвободны: Нина была замужем за Валерием Золотухиным, Леонид состоял в браке с Лидией Савченко. 12 лет они держали чувства в тайне, но потом всё-таки расстались с прежними супругами и поженились. Вместе они были 20 лет до кончины Филатова в 2003 году. После смерти Леонида Нина Шацкая так и не встретила мужчина, равного ему по душевным качествам. Смотрите ролик и узнайте, почему Нина всё-таки согласилась стать частью любовного треугольника, как повлиял на Филатова фильм «Экипаж» и каким человеком он был в жизни.
Звёзды , Видео , Любовь , Валерий Золотухин , Нина Шацкая , Лидия Савченко , Леонид Филатов
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