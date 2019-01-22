Лазарев показал новое фото с сыном

Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Теплый семейный снимок растрогал поклонников Сергея Лазарева

Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. "Тотальный релакс… С сынулей решили захватить еще немного солнца…", — написал Сергей Лазарев.

Подписчики певца остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. "Какие милые!", "Крутые пацаны!", "Вот это действительно тотальный релакс. Никита — прелесть. Милости сплошные", "Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное", "Солнечные мальчишки!", "Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!" — писали пользователи.

Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним. "А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?", "А жена где?", "Кто мать?", — спрашивали комментаторы. Однако Сергей Лазарев проигнорировал все назойливые вопросы.