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Лазарев показал новое фото с сыном 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Теплый семейный снимок растрогал поклонников Сергея Лазарева.
Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. "Тотальный релакс… С сынулей решили захватить еще немного солнца…", — написал Сергей Лазарев.
Подписчики певца остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. "Какие милые!", "Крутые пацаны!", "Вот это действительно тотальный релакс. Никита — прелесть. Милости сплошные", "Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное", "Солнечные мальчишки!", "Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!" — писали пользователи.
Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним. "А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?", "А жена где?", "Кто мать?", — спрашивали комментаторы. Однако Сергей Лазарев проигнорировал все назойливые вопросы.
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Звёзды , Сергей Лазарев
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