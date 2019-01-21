Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николаев рассказал про своих дочек 

WomanHit.ru 19 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Композитор поделился трогательными фотографиями того, как старшая дочь Юлия обучает свою младшую сестренку играть на фортепиано.
Старшая дочь Игоря Николаева постоянно живет в США, куда композитор вместе с семьей приехал отмечать свой день рождения. Эти семейные каникулы Юлия Николаева назвала «самое лучшее время моей жизни!»
Известно, что старшая дочь во всем поддерживает своего звездного отца, прекрасно ладит с его женой Юлией Проскуряковой, а младшую сестру Веронику Николаеву называет «подарок сердцу, друг для души и золотая ниточка, ведущая к смыслу жизни».
Юлия Николаева сама музыкант, композитор, автор песен, устроила личную жизнь в Америке и отказалась от планов покорить отечественную сцену. Однако своей младшей сестре она прочит большое будущее и при удобном случае обучает трехлетнюю малышку играть на фортепиано.
«Две сестры: уроки музыки на фоне океана», — подписал счастливый отец, наблюдая эту идиллию.
Напомним, что мать Юлии Николаевой, первая жена Игоря Николаева Елена, также постоянно живет в США, но не поддерживает отношения с бывшим мужем, который развелся с ней из-за романа с Наташей Королевой.
WomanHit.ru: последние новости
Любовь Толкалина шокировала эротическим снимком Боня намекнула на новые отношения Жена Серова рассказала о трагедии
Женский форум
Звёзды , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности
Какие диеты бесполезны и опасны3
Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»196
Что происходит с организмом при похудении6
Как ужиться со свекровью и не потерять мужа5
Видео
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
00:51
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Красота Мода
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
00:29
Вдыхание запаха «вредной» пищи вызывает насыщение
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение