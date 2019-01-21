Николаев рассказал про своих дочек

Композитор поделился трогательными фотографиями того, как старшая дочь Юлия обучает свою младшую сестренку играть на фортепиано.

Старшая дочь Игоря Николаева постоянно живет в США, куда композитор вместе с семьей приехал отмечать свой день рождения. Эти семейные каникулы Юлия Николаева назвала «самое лучшее время моей жизни!»

Известно, что старшая дочь во всем поддерживает своего звездного отца, прекрасно ладит с его женой Юлией Проскуряковой , а младшую сестру Веронику Николаеву называет «подарок сердцу, друг для души и золотая ниточка, ведущая к смыслу жизни».

Юлия Николаева сама музыкант, композитор, автор песен, устроила личную жизнь в Америке и отказалась от планов покорить отечественную сцену. Однако своей младшей сестре она прочит большое будущее и при удобном случае обучает трехлетнюю малышку играть на фортепиано.

«Две сестры: уроки музыки на фоне океана», — подписал счастливый отец, наблюдая эту идиллию.