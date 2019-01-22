Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Маркл не умеет пить чай по-королевски 

WDay.ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Герцогиня опять нарушила этикет.
Английское чаепитие — это не просто перекус между обедом и ужином, а традиция, которую жители Британии свято чтут. А уж в королевской семье классический «five o’clock tea» оброс множеством ритуалов и правил этикета. И вроде бы Меган Маркл еще перед замужеством все их выучила. Но на встрече со своим визажистом, Дэниелом Мартином, то ли забыла о правилах, то ли намеренно решила их нарушить, чтобы в очередной раз показать свой свободолюбивый нрав.
Дэниел после визита к герцогине выложил в свой микроблог фото полдника, которым его угостила Меган. Приготовила она угощение сама. Казалось бы, ничего необычного: черный чай, тосты с авокадо, трюфели… Но британские консерваторы осудили кулинарные нововведения дерзкой американки.
@danielmartin
«Авокадо на тосте обычно не встречается в чайных меню, даже в отелях, а уж тем более в домах и во дворце. Это утренняя еда, а не закуска для послеобеденного чаепития», — раскритиковал меню эксперт по этикету Уильям Хансон.
Кстати, сама Елизавета предпочитает к чаю булочки, печенье или другую выпечку, в крайнем случае — легкий тост с огурцом. А в чай она по еще одной традиции добавляет молоко. Точнее, льет чай в молоко — именно такой порядок принят у британской аристократии.
Удивил эксперта и выбор посуды. Керамический чайник и синяя пластиковая коробка, в которой лежали конфеты слишком уж контрастировали с серебряными блюдцами, на которых лежали «неправильные» тосты.
Больше всего удивило, что подписчики Дэниела стали критиковать кулинарные таланты Маркл. Кто-то заметил, что тосты кажутся мягкими, а не хрустящими и поджаренными. Другие удивились, что в пасте из авокадо нет красного лука, который там был бы к месту.
В общем, из-за пары простых бутербродов советов Меган надавали столько, что впору издать кулинарную книгу. Неудивительно, что Маркл мечтает поскорее переехать из дворца в свой дом, где к каждому ее движению не будет приковано такое внимание. Ради этого она даже начала экономить на нарядах.
WDay.ru: последние новости
Мария Голубкина: «Замужние женщины многое теряют Стесняюсь спросить: 10 откровенных вопросов Стасу Пьехе Пять продуктов, которые запрещено есть холодными
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни кола, ни двора: мне 30, а своего жилья нет»119
Как получить идеальный блонд и не «убить» волосы
Личный опыт: отношения с социопатом3
6 безобидных фраз, которые являются газлайтингом1
Главные вопросы по выбору правильного бровиста
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
01:05
Шестилетний парикмахер затмевает профессионалов
Дети Красота
01:15
«Соль, как продукт, является достаточно опасной»
Еда Здоровье
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение