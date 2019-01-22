Меган Маркл не умеет пить чай по-королевски

Герцогиня опять нарушила этикет.

Английское чаепитие — это не просто перекус между обедом и ужином, а традиция, которую жители Британии свято чтут. А уж в королевской семье классический «five o’clock tea» оброс множеством ритуалов и правил этикета. И вроде бы Меган Маркл еще перед замужеством все их выучила. Но на встрече со своим визажистом, Дэниелом Мартином, то ли забыла о правилах, то ли намеренно решила их нарушить, чтобы в очередной раз показать свой свободолюбивый нрав.

Дэниел после визита к герцогине выложил в свой микроблог фото полдника, которым его угостила Меган. Приготовила она угощение сама. Казалось бы, ничего необычного: черный чай, тосты с авокадо, трюфели… Но британские консерваторы осудили кулинарные нововведения дерзкой американки.

@danielmartin

«Авокадо на тосте обычно не встречается в чайных меню, даже в отелях, а уж тем более в домах и во дворце. Это утренняя еда, а не закуска для послеобеденного чаепития», — раскритиковал меню эксперт по этикету Уильям Хансон.

Кстати, сама Елизавета предпочитает к чаю булочки, печенье или другую выпечку, в крайнем случае — легкий тост с огурцом. А в чай она по еще одной традиции добавляет молоко. Точнее, льет чай в молоко — именно такой порядок принят у британской аристократии.

Удивил эксперта и выбор посуды. Керамический чайник и синяя пластиковая коробка, в которой лежали конфеты слишком уж контрастировали с серебряными блюдцами, на которых лежали «неправильные» тосты.

Больше всего удивило, что подписчики Дэниела стали критиковать кулинарные таланты Маркл. Кто-то заметил, что тосты кажутся мягкими, а не хрустящими и поджаренными. Другие удивились, что в пасте из авокадо нет красного лука, который там был бы к месту.

В общем, из-за пары простых бутербродов советов Меган надавали столько, что впору издать кулинарную книгу. Неудивительно, что Маркл мечтает поскорее переехать из дворца в свой дом, где к каждому ее движению не будет приковано такое внимание. Ради этого она даже начала экономить на нарядах.