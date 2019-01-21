Лопырева собирается рожать дома

Красавица намекнула, что уже определилась с выбором места появления на свет своего первенца

Единственной интригой, которую беременная Виктория Лопырева пока не комментировала, остается место, где она намерена рожать, и будет ли Игорь Булатов присутствовать на родах. Пока будущая мамочка публикует фото с певицей Нюшей, которая поддерживает Лопыреву в эти непростые для модели времена. В своем «Инстаграме» Виктория написала, что получает от молодой мамы массу полезной информации о том, где, как и что делать. «В частности, в Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину — doula, которая создаёт во время процесса специальную обстановку (свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и больше следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится… как считаете, нужен на родах такой человек? И есть ли такие услуги у нас в России?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Лопырева у себя на странице, чем дала понять, что планирует рожать в России.

Виктория очень обстоятельно готовится к родам, общается с подписчиками на все женские темы: спрашивает и делится информацией. В этот важный период красавице приходится бороться с большим потоком негатива в ее адрес, что осложняет и без того непростое положение. Недавно модель дала подробное интервью модному журналу, где ответила на все вопросы о своих отношениях с Игорем Булатовым. Женщина считает, что эти трудности в начале отношений только сплачивают их с отцом будущего ребенка.