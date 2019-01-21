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Алеся Кафельникова напугала подписчиков 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Только что у себя в Stories Алеся Кафельникова, которая сейчас отдыхает на Бали, выставила новое видео и не на шутку перепугала своих фанатов. В ролике модель плачет, а подписала его она словами: «Я хочу умереть». Больше никаких подробностей Леся не раскрыла.
А ведь, если судить по последним фото в Instagram Кафельниковой, время на отдыхе она проводила отлично: каталась на мотоцикле, купалась в океане и много гуляла. Что же произошло?
Соцсети
Кстати, недавно в Сети снова начали переживать за состояние Алеси, ведь на ее приватной страничке появились снимки, на которых ее руки в порезах. А когда журналисты портала «СтарХит» обратились к папе модели Евгению Кафельникову, он заявил, что у него даже нет номера дочери.
«Я не могу дать вам ее номер, потому что у меня его нет»,
— сказал Евгений.
Надеемся, у Алеси все наладится!
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Звёзды , Евгений Кафельников , StarHit
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