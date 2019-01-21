Алеся Кафельникова напугала подписчиков

Только что у себя в Stories Алеся Кафельникова, которая сейчас отдыхает на Бали, выставила новое видео и не на шутку перепугала своих фанатов. В ролике модель плачет, а подписала его она словами: «Я хочу умереть». Больше никаких подробностей Леся не раскрыла.

А ведь, если судить по последним фото в Instagram Кафельниковой, время на отдыхе она проводила отлично: каталась на мотоцикле, купалась в океане и много гуляла. Что же произошло?

Соцсети

Кстати, недавно в Сети снова начали переживать за состояние Алеси, ведь на ее приватной страничке появились снимки, на которых ее руки в порезах. А когда журналисты портала «СтарХит» обратились к папе модели Евгению Кафельникову , он заявил, что у него даже нет номера дочери.

«Я не могу дать вам ее номер, потому что у меня его нет»,

— сказал Евгений.

Надеемся, у Алеси все наладится!