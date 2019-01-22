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Ирина Шейк снялась в вуали для японского Vogue 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: @voguejapan
33-летняя модель российского происхождения Ирина Шейк поучаствовала в новой яркой съемке.
Эффектным снимком Ирина Шейк поделилась у себя в Instagram. На одной из обложек японского Vogue она позирует в объемной вуали, с огромными серьгами в форме сердец и агрессивным желто-алым макияжем, обнажив обрамленное перьями плечо на вдохновленном классическим голливудским шиком портрете. Героинями других обложек стали модели Мариякарла Босконо, Имаан Хамам, Тихару Окунуги и Наташа Поли.
voguejapan
Всегда мечта! И каждая лучше предыдущей,
— поделилась впечатлениями от фотосессии Ирина, которая на общем снимке моделей демонстрирует еще один образ — золотое мини-платье.
Впрочем, и это платье не было столь откровенным, как «обложечный» look другой россиянки — Наташи Поли, примерившей голый сияющий наряд и розовый размашистый мейк.
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Текст: Александра Лисица
Фото:Instagram
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Звёзды , Наташа Поли , Ирина Шейк , WMJ.RU
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