Волочкова рассказала, где лежит ее трудовая книжка

Балерина Анастасия Волочкова заявила на праздновании своего 43-летия, что ее трудовая книжка все еще находится в отделе кадров Большого театра.

По словам Волочковой, для нее самой шок, что ее трудовая книжка «до сих пор лежит в Большом театре», сообщает РЕН ТВ

Напомним, Волочкова танцевала в Большом в театре с 1998 года по 2003 год, затем покинула его со скандалом: дирекция театра заявила, что из-за лишнего веса балерина не может выступать. Волочкова назвала эти обвинения отговорками, а истинной причиной своего ухода из Большого объявила творческий конфликт с администрацией.

Между тем Анастасия Волочкова пообещала раскрыть общественности тайну — кто же ее новый возлюбленный, которого она тщательно скрывает.