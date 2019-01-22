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Волочкова рассказала, где лежит ее трудовая книжка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Балерина Анастасия Волочкова заявила на праздновании своего 43-летия, что ее трудовая книжка все еще находится в отделе кадров Большого театра.
По словам Волочковой, для нее самой шок, что ее трудовая книжка «до сих пор лежит в Большом театре», сообщает РЕН ТВ.
Напомним, Волочкова танцевала в Большом в театре с 1998 года по 2003 год, затем покинула его со скандалом: дирекция театра заявила, что из-за лишнего веса балерина не может выступать. Волочкова назвала эти обвинения отговорками, а истинной причиной своего ухода из Большого объявила творческий конфликт с администрацией.
Между тем Анастасия Волочкова пообещала раскрыть общественности тайну — кто же ее новый возлюбленный, которого она тщательно скрывает.
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Звёзды , Анастасия Волочкова , РЕН ТВ
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