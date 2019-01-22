Юлия Ковальчук обзавелась аккаунтом на Tinder

Недавно популярная певица, а также счастливая жена и мама, совершила поступок, который от нее не ожидал никто. Под своим настоящим именем звезда зарегистрировалась на известном сайте знакомств Tinder. Причем муж Юлии — певец Алексей Чумаков узнал об этом об общих знакомых.

Однако, настоящего «звездного скандала» не вышло. Как выяснилось, с помощью сайта для знакомств Ковальчук провела своеобразный кастинг парней для съемок нового клипа на композицию «Давай». И нашла парня по имени Алексей, который, к слову, в свою удачу поверил не сразу.

Зайдя на свою страницу, он увидел значок «симпатии» от Юлии и не поверил своим глазам.

«Сначала подумал, что это фейк, но на всякий случай ответил взаимностью», — рассказывает Алексей забавную историю изданию StarHit.

Но когда он узнал о выборе звезды его кандидатуры, согласился на предложение, не раздумывая.