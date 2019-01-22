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Что такое проклятье Дрейка, и как оно работает? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: peopletalk
Дрейк (32) — настоящая звезда Голливуда. Во-первых, он завидный холостяк, во-вторых, артист регулярно выпускает крутую музыку (вспомнить только главную песню лета со словами Kiki, Do You Love Me?), ну а в-третьих, он просто красавчик. Но, говорят, с ним лучше не связываться, особенно спортсменам.
Оказалось, что у болельщиков уже давно есть шутка, что если Дрейк поддерживает какую-то команду или спортсмена, то они обязательно проиграют. Из недавних подтверждений — бой Конора Макгрегора (30) и Хабиба Нурмагомедова (30).
А на днях у себя в Stories рэпер выложил фото в толстовке с гербами 4-х команд по американскому футболу, которые участвуют в NFC Championship Game. «Для тех, кто верит в проклятье Дрейка, удачи», — написал артист.
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