Что такое проклятье Дрейка, и как оно работает?

Дрейк (32) — настоящая звезда Голливуда. Во-первых, он завидный холостяк, во-вторых, артист регулярно выпускает крутую музыку (вспомнить только главную песню лета со словами Kiki, Do You Love Me?), ну а в-третьих, он просто красавчик. Но, говорят, с ним лучше не связываться, особенно спортсменам.

Оказалось, что у болельщиков уже давно есть шутка, что если Дрейк поддерживает какую-то команду или спортсмена, то они обязательно проиграют. Из недавних подтверждений — бой Конора Макгрегора (30) и Хабиба Нурмагомедова (30).

А на днях у себя в Stories рэпер выложил фото в толстовке с гербами 4-х команд по американскому футболу, которые участвуют в NFC Championship Game. «Для тех, кто верит в проклятье Дрейка, удачи», — написал артист.