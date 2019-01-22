Алекса опровергла слухи, что страдает анорексией

В последнее время поклонники стали подозревать, что популярная певица Алекса страдает анорексией. На это намекал болезненный, как считали фанаты, внешний вид звезды. Алекса внимательно следила за комментариями в социальных сетях и решила наконец-то объясниться с фанатами. Она отметила, что абсолютно здорова и никакой анорексии у нее нет.

«Просто организм наконец-то стал работать на благо моему внешнему виду. Никаких секретов и уж тем более никаких диет! P. S. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких», — сказала звезда. Она также отметила, что сейчас весит 46 килограммов. В ближайшем будущем она хочет заставить себя заниматься спортом. Певица сказала, что жизнь прекрасна. При этом, как она считает, совсем неважно есть деньги у человека или их нет.

«Алекса всегда активно занималась спортом! И думаю занимается и сейчас! Я помню она бегала каждый день по много километров. И в тренажёрке постоянно занималась! Она специально не худела никогда! Просто человек ведёт активный здоровый образ жизни, и насколько я знаю, не кушает хлеб и сладкое! Ничего трудного нет вообще! Уберите сахар вообще и все сладкое, хлеб, и начните хотя бы по утрам бегать. Все, начнёте худеть», «Алекса на „Фабрике звёзд“ в 14 лет выглядела полнее, чем сейчас», «Вам нужно поправиться, совсем худенькая!» — заметили в комментариях пользователи.