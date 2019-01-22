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Куценко назвал причину расставания с Порошиной 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: @goshakutsenko
Актер Гоша (Юрий) Куценко рассказал об обстоятельствах расставания с бывшей женой и коллегой по цеху Марией Порошиной.
По словам актера, он впервые увидел Порошину, когда ей было всего 17 лет — Мария поступила в Школу-студию МХАТ, которую к тому времени уже заканчивал Куценко. Завязались отношения, в 1996 году родилась дочь Полина.
Однако Куценко и Порошина прожили вместе всего пять лет. После нескольких увлечений на стороне Гоша откровенно рассказал об изменах Марии — и пара рассталась.
По мнению актера, то, что «Маша хлебнула со мной такую чашу горя», в конечном счете пошло ей на пользу: благодаря переживаниям она превратилась в хорошую актрису, считает Куценко.
Несмотря на расставание, Порошина не ограничивала Куценко в общении с дочерью, а через несколько лет после расставания простила ему прежние обиды, сообщает StarHit.
Между тем Мария Порошина в 45 лет стала мамой в пятый раз: актриса, у которой было четыре дочери (в том числе Полина), родила сына.
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Женский форум
Звёзды , Гоша Куценко , StarHit
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