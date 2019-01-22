Куценко назвал причину расставания с Порошиной

Актер Гоша (Юрий) Куценко рассказал об обстоятельствах расставания с бывшей женой и коллегой по цеху Марией Порошиной.

По словам актера, он впервые увидел Порошину, когда ей было всего 17 лет — Мария поступила в Школу-студию МХАТ, которую к тому времени уже заканчивал Куценко. Завязались отношения, в 1996 году родилась дочь Полина.

Однако Куценко и Порошина прожили вместе всего пять лет. После нескольких увлечений на стороне Гоша откровенно рассказал об изменах Марии — и пара рассталась.

По мнению актера, то, что «Маша хлебнула со мной такую чашу горя», в конечном счете пошло ей на пользу: благодаря переживаниям она превратилась в хорошую актрису, считает Куценко.

Несмотря на расставание, Порошина не ограничивала Куценко в общении с дочерью, а через несколько лет после расставания простила ему прежние обиды, сообщает StarHit

Между тем Мария Порошина в 45 лет стала мамой в пятый раз: актриса, у которой было четыре дочери (в том числе Полина), родила сына.