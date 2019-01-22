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Сергей и Тата Бондарчук разводятся после шести лет брака 

WMJ.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: wmj.ru
Супруги решили развестись после шести лет брака и рождения двоих детей.
Тата и Сергей разводятся после шести лет брака и рождения двоих детей. Сама семейная пара пока это не подтверждает, но по данным портала Super.ru, супруги уже готовят документы в суд.
Хоть Тата и не комментирует проблемы в семье, с ее пальца уже пропало обручальное кольцо, а Новый год супруги отмечали отдельно. Напомним, в браке у супругов родились две девочки: Маргарита и Вера, которым сейчас шесть и пять лет соответственно.
wmj.ru
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Звёзды , Super.ru , WMJ.RU
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