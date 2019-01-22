Сергей и Тата Бондарчук разводятся после шести лет брака

Супруги решили развестись после шести лет брака и рождения двоих детей.

Тата и Сергей разводятся после шести лет брака и рождения двоих детей. Сама семейная пара пока это не подтверждает, но по данным портала Super.ru , супруги уже готовят документы в суд.

Хоть Тата и не комментирует проблемы в семье, с ее пальца уже пропало обручальное кольцо, а Новый год супруги отмечали отдельно. Напомним, в браке у супругов родились две девочки: Маргарита и Вера, которым сейчас шесть и пять лет соответственно.