Супруги решили развестись после шести лет брака и рождения двоих детей.
Тата и Сергей разводятся после шести лет брака и рождения двоих детей. Сама семейная пара пока это не подтверждает, но по данным портала Super.ru, супруги уже готовят документы в суд.
Хоть Тата и не комментирует проблемы в семье, с ее пальца уже пропало обручальное кольцо, а Новый год супруги отмечали отдельно. Напомним, в браке у супругов родились две девочки: Маргарита и Вера, которым сейчас шесть и пять лет соответственно.
wmj.ru