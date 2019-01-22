Канделаки рассказала об эротических снах

Канделаки рассказала, какие эротические сны ей снятся

Российская телеведущая Тина Канделаки регулярно публикует в своем Instagram фотографии с тренировок. Генеральный продюсер «Матч ТВ» постоянно твердит о важности поддержания своего тела и духа в тонусе.

Недавно журналистка выложила в Сеть очередной спортивный фотоснимок, в подписи к которому рассказала о том, какие эротические сны ей снятся.

@tina_kandelaki

Вчера долго обсуждали с @_m_simonyan_ диеты. Обе измучились, я продолжаю, а она нашла выход. С утра у Марго королевский завтрак. Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат. Понятно, что после такого кайфа есть часов до 17 не хочется, а с 17 если есть, то только белок. То есть не как я люблю, разбавляя овощами, а чистый белок, без огурчиков/помидорчиков и прочей овощной радости. Даже тархун не ест, а тархун для меня жизнь. Я отказываюсь не есть тархун по ночам. Жую его и хоть как-то успокаиваюсь.) ⠀ Зато Марго по своей схеме теперь весом управляет сама. А вы так пробовали? У кого какие интересные собственные наблюдения есть?

P. S. Завтрак Марго. Вот смотри, вчера я в 8 утра на завтрак съела несколько бутеров со сливочным маслом и шпротами, печень трески, фрукты и жаренный в масле лаваш с сыром. Много. Потом в 15 съела суп из куриных потрошков без лапши, в 19 съела пачку чипсов из индейки. Утром минус девятьсот. Как мне теперь жить?

Оказалось, ведущая мечтает есть и не толстеть, как это удается ее коллеге Маргарите Симоньян . При это во сне Тине являются пицца, пироги, пельмени, — словом, вредная пища, которую она не позволяет себе потреблять.

Подписчики журналистки призвали ее не отказывать в удовольствии хотя бы иногда, а также поделились своими приемами поддержания фигуры.

— А я пробую интервальное голодание, это супер. Очень хорошо работает — посоветовала «emma_bagi» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

— Для вашего возраста фигура супер, ведь вам не 18, чтобы себя так мучить, — заметил «nazimamirzh_» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).

Тина Канделаки охотно делится с поклонниками секретами похудания и укрепления мышц. Так, она объяснила подписчицам, как правильно и эффективно накачать ноги и ягодицы посредством приседаний и выпадов.