Пользователи восхитились младшим сыном Орбакайте

Кадр вызвал бурю эмоций у поклонников артистки. Многие признали, что парень возмужал и стал настоящим красавцем.

Кристина Орбакайте довольно редко делится семейными снимками с подписчиками в социальных сетях. Однако сегодня певица решила сделать исключение и выложила в профиль совместное фото с младшим сыном, Дени Байсаровым. Молодой человек живет в Англии и нечасто видится с семьей, поэтому каждая такая встреча приобретает особую ценность.

«Сынок присоединился», — подписала кадр Кристина.

Поклонники певицы оживились, увидев, как повзрослел и возмужал ее младший сын. Под постом можно найти множество комплиментов в адрес Дени. «Красивые и мама и сын», «Чудесный парень вырос», «Бесподобный мальчик! Мамина гордость», «Дени все больше стал походить на маму!» «Повзрослел и возмужал», — написали фанаты.

@orbakaite_k