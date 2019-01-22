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Пользователи восхитились младшим сыном Орбакайте 

Журнал ОК! + ещё 4 59 минут назад
Фото: @orbakaite_k
Кадр вызвал бурю эмоций у поклонников артистки. Многие признали, что парень возмужал и стал настоящим красавцем.
Кристина Орбакайте довольно редко делится семейными снимками с подписчиками в социальных сетях. Однако сегодня певица решила сделать исключение и выложила в профиль совместное фото с младшим сыном, Дени Байсаровым. Молодой человек живет в Англии и нечасто видится с семьей, поэтому каждая такая встреча приобретает особую ценность.
«Сынок присоединился», — подписала кадр Кристина.
Поклонники певицы оживились, увидев, как повзрослел и возмужал ее младший сын. Под постом можно найти множество комплиментов в адрес Дени. «Красивые и мама и сын», «Чудесный парень вырос», «Бесподобный мальчик! Мамина гордость», «Дени все больше стал походить на маму!» «Повзрослел и возмужал», — написали фанаты.
@orbakaite_k
Напомним, что сейчас Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Они поженились в 2005 году и воспитывают общую дочь Клавдию. Помимо Дени, который появился на свет в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым, у певицы также есть сын Никита от Владимира Преснякова.
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков
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