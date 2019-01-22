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Андрей Кончаловский рассказал о венчании с Юлией Высоцкой 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: @juliavysotskayaofficial
Кинорежиссер Андрей Кончаловский прокомментировал венчание с Юлией Высоцкой. Супруги провели таинство 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Обряд прошел за закрытыми дверями, после чего супруги быстро уехали. Андрей Кончаловский подтвердил случившееся и назвал Троицкий собор исключительным местом.
«Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор — исключительное место. Это все, что я могу сказать», — подчеркнул кинорежиссер.
Супруги и люди из их близкого окружения держат проведенную церемонию в секрете. Несмотря на это, журналистам удалось сфотографировать Высоцкую и Кончаловского.
По данным сайта «Дни.ру», актриса была на таинстве в белом классическом наряде с длинными рукавами, с собранными волосами и фатой. В свою очередь Кончаловский предстал в черном костюме и белой рубашке. Пара позвала на торжество лишь самых близких людей. Среди них — режиссер Никита Михалков, брат Андрея Кончаловского.
Пара решила обвенчаться спустя 20 лет с начала совместной жизни. Актриса и телеведущая родила в браке дочь Марию и сына Петра.
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Звёзды , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая , Никита Михалков
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