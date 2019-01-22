Андрей Кончаловский рассказал о венчании с Юлией Высоцкой

Кинорежиссер Андрей Кончаловский прокомментировал венчание с Юлией Высоцкой . Супруги провели таинство 20 января в Троицком соборе Псковского кремля. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Обряд прошел за закрытыми дверями, после чего супруги быстро уехали. Андрей Кончаловский подтвердил случившееся и назвал Троицкий собор исключительным местом.

«Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор — исключительное место. Это все, что я могу сказать», — подчеркнул кинорежиссер.

Супруги и люди из их близкого окружения держат проведенную церемонию в секрете. Несмотря на это, журналистам удалось сфотографировать Высоцкую и Кончаловского.

По данным сайта «Дни.ру», актриса была на таинстве в белом классическом наряде с длинными рукавами, с собранными волосами и фатой. В свою очередь Кончаловский предстал в черном костюме и белой рубашке. Пара позвала на торжество лишь самых близких людей. Среди них — режиссер Никита Михалков , брат Андрея Кончаловского.

Пара решила обвенчаться спустя 20 лет с начала совместной жизни. Актриса и телеведущая родила в браке дочь Марию и сына Петра.