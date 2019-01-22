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Дакота рассказала, вернется ли она к Соколовскому 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Поклонники российских исполнителей Влада Соколовского и Риты Дакоты вновь подогревают слухи о возможном возобновлении отношений между экс-супругами. Пара рассталась в прошлом году 12-го августа.
Предположения появились после сообщения музыканта о расставании с Натальей Сульяновой, с которой он начал встречаться осенью 2018-го года. Певец не назвал точную причину, но заявил, что размолвка произошла по обоюдному согласию.
После новости о расставании певца и модели фолловеры предположили, что разрыв случился из-за очередной измены Соколовского, но некоторые подписчики уверены, что Влад просто захотел вернуться к Дакоте после того, как раскаялся в своей неверности.
Впрочем, поклонникам артиста пока не стоит ликовать, поскольку даже после признания во всеуслышание Рита заявила, что не намерена возвращать с ним отношения.
— Я никогда не вернусь в место, где меня обесценивали и предавали, — приводят слова певицы 7days.ru.
Ранее сообщалось о том, что молодые люди по-прежнему видятся ради их дочери, которая в основное время проживает с мамой.
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Женский форум
Звёзды , Шоу-бизнес , Влад Соколовский , журнал "7 Дней"
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