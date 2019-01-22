Звезды, которых не увидишь без макияжа

Сегодня в моде натуральность — агрессивные «смоки» и яркие губы в повседневной жизни скорее исключение, чем правило. Раньше, чтобы увидеть звезду без макияжа, папарацци приходилось сутками дежурить у особняков и SPA-центров. Сегодня можно обойтись без радикальных мер — достаточно зайти в их Instagram. Звезды без стеснения делятся снимками с «голыми» лицами, сопровождая их хештегами «nomakeup» (12.5 млн результатов!) и «no filters». Но остались среди знаменитостей и те, кто до сих пор ходит с активным макияжем и на пляж, и в магазин за хлебом.

BeautyHack составил список звезд, безалаберно относящихся к своей кожи, а врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (@dr.viktoria_13_) рассказала, почему не нужно следовать их примеру.

Хештег-манифест «nomakeup» поддержали многие звезды: от нестареющей Кэмерон Диас до адепта здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу . Так же, как и у обычных людей, у знаменитостей бывает неидеальная кожа, расширенные поры, пигментация и другие проблемы, которые они не побоялись показать поклонникам, — такая смелость действительно восхищает. А еще — очень нравится мужчинам. По статистике, противоположный пол предпочитает девушек без мейка. Британские ученые даже провели соответствующие исследования. Они отобрали несколько десятков женщин и сделали с ними пять снимков. На каждом фото у испытуемых было разное количество косметики. Когда у мужчин попросили выбрать снимок, на котором девушка выглядит привлекательнее всего, более 40% выбрали те, на которых они позировали без косметики.

Так что, пока одни растушевывают, намазывают и вбивают, другие покоряют мир естественностью. Есть и другая статистика. Согласно социологическому опросу, 44% женщин отказываются выходить без минимального количества макияжа даже в магазин.

Я не агитирую никого полностью отказаться от декоративной косметики. Но есть места, где от нее лучше отказаться — баня, сауна, пляж, кабинет косметолога. В противном случае можно навредить коже.

Некоторые тональные кремы, например, содержат в составе силиконы. Они образуют на поверхности кожи пленку, нарушающую обменные процессы. Под ней в «субстрате» из секрета сальных желез, частиц пигмента от декоративной косметики и пыли начинают размножаться болезнетворные бактерии, провоцируя акне и высыпания. Даже если на флаконе написано «некомедогенно», и в тональной основе есть SPF, лучше воспользоваться обычным солнцезащитным кремом. Не нужно повторять за Ким Кардашьян , которую невозможно подловить без макияжа даже во время загара. С банями и саунами такая же история» — туда можно идти только с «голым» лицом.

Рианна

beautyhack.ru

Рианна и макияж — неразделимые понятия. Будучи большой поклонницей помад и блесков, ее часто можно встретить с яркими, интенсивно накрашенными губами. В коллекции певицы — более 1000 средств разных оттенков и текстур. Даже на пляж Ри наносит на губы матовую помаду в несколько слоев. Певица признается: «Макияж — мой супергерой. Я не могу без него жить. Иногда мне даже в зеркало страшно смотреть, когда без косметики».

Кайли Дженнер

beautyhack.ru

Кайли Дженнер — лучшая реклама своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Модель обожает краситься, и ее выход к бассейну при полном параде ни у кого не вызывает удивлении. Скорее, она бы приятно шокировала публику, появившись в общественном месте без активного контуринга и густо накрашенных ресниц. Психологи говорят, что страх появиться без косметики — комплексы, причину которых нужно искать в раннем детстве.

Леди Гага

beautyhack.ru

В начале карьеры макияж Гаги был достаточно спокойным: аккуратные стрелки, немного тональной основы и ярко-розовая помада. Через несколько лет внешний вид исполнительницы супер-хита «Poker Face» претерпел серьезную трансформацию. Экстравагантный макияж стал частью образа. Стразы, накладные ресницы, размером с веер, фиолетово-черные тени и рисунки и украшали лицо певицы — казалось, она даже засыпает в таком виде. Сегодня Гага отказалась от всего этого «великолепия». На публике она появляется с макияжем в стиле Мэрилин Монро : красные губы, стрелки и идеально ровный тон.

Дита фон Тиз

beautyhack.ru

Журналисты называют фотомодель и самую популярную исполнительницу балета в стиле бурлеск «фарфоровой богиней». Ее неизменный образ — белая кожа (раньше считалась признаком аристократии, кстати), стрелки алые губы и элегантная укладка в тиле ретро. Говорят, основа ее имиджа родилась в клубе «Captain Cream» в Лейк-Форест, где она работала танцовщицей. Дита никогда не выходит на улице без косметики. Более того, отбеливающую пудру и подводку можно всегда найти в ее сумочке.

Тайра Бэнкс

beautyhack.ru

«Мать» супермоделей Америки и в прошлом «ангел» Victoria’s Secret скрупулезно относится к макияжу — он не всегда идеален, но всегда есть. Иногда Тайра любит похулиганить. Не так давно она неожиданно для всех выложила фото без макияжа, сопроводив ее модным хештегом «nomakeup» и провокационной подписью: «Сегодня люди очень часто стаять тэги „nomakeup“, не забыв нанести тон на лицо. Но вы же понимаете, что это фальшь? Сегодня я решилась показать себя без макияжа. Признаюсь: мои руки чесались замазать синяки под глазами. Но я поборола в себе это желание. Здесь я без макияжа. Возможно, кому-то покажусь некрасивой. И если это так — отлично. Вы достойны того, чтобы увидеть меня настоящую!»

Кристина Агилера

beautyhack.ru

Агилера не раз возглавляла рейтинги знаменитостей, которые совершенно не умеют краситься. Чаще всего ее макияж сравнивают с гримом на Хэллоуин — он слишком активный. Яркие тени и блестящие помады, хайлатер и тушь, плотный тон и румяна — так выглядит ежедневный минимум Агилеры. В прошлом году знаменитость все-таки решилась отказаться от макияжа, продемонстрировав миру милые веснушки. Кристина снялась для обложки журнала Paper Magazine ненакрашенной. Автором фото стала Зои Гроссман. Звезда так прокомментировала свое участие в фотосессии: «Мне нравится экспериментировать. Я люблю создавать и „играть“ новые образы в клипах и на сцене. Сейчас я ощущаю свободу, показывая естественную красоту».

Кейт Миддлтон

beautyhack.ru