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Звезды, похожие, как близнецы 

Рамблер 21 час назад
Природа так умело комбинирует гены, что каждый человек — это уникальный организм. Но иногда природа может пошутить, и в мире появляются два похожих внешне человека. Речь идёт не об однояйцевых близнецах, а о людях, вовсе друг с другом незнакомых и даже живущих в разных уголках планеты. Двойники могут найтись не только у обычных людей, но и у знаменитостей, причём иной раз даже среди коллег.
Актёры Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган, супермодель девяностых Хелена Кристенсен и актриса Камерон Диас, актёры Логан Маршалл-Грин и Том Харди, актрисы Марго Робби и Джейми Пресли, а также другие звёздные двойники — в ролике.
Звёзды , Видео , Джеффри Морган , Марго Робби , Логан Маршалл-грин , Хавьер Бардем , Хелена Кристенсен , Том Харди
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