Звезды, похожие, как близнецы

Природа так умело комбинирует гены, что каждый человек — это уникальный организм. Но иногда природа может пошутить, и в мире появляются два похожих внешне человека. Речь идёт не об однояйцевых близнецах, а о людях, вовсе друг с другом незнакомых и даже живущих в разных уголках планеты. Двойники могут найтись не только у обычных людей, но и у знаменитостей, причём иной раз даже среди коллег.