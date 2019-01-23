Кейт Миддлтон вышла в свет в сшитом бывшими рабынями платье

37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин пришла на встречу в благотворительную организацию в непростом платье Beulah London.

Как пишет издание Marie Claire, супруга принца Уильяма нанесла визит в благотворительную организацию Family Action Lewisham, занимающуюся поддержкой семей, страдающих от "нищеты, жизненных обстоятельств и социальной изоляции".

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Для этого выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала оливковое платье Beulah London — британского бренда, который помогает пострадавшим от работорговли женщинам. Компания содействует преодолению травматического опыта, нанимая бывших рабынь на свои предприятия, находящиеся в Индии.

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Образ герцогиня дополнила туфлями и клатчем в тон платью, а также кольцом с большим камнем.