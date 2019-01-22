Подписчики критикуют откровенную обложку с Бузовой

Подписчики не оценили обложку с полуобнаженной Бузовой

Тика из драгоценных камней и спущенное платье: пользователям не понравилась откровенная обложка с телеведущей.

Ольга Бузова в своем Instagram поделилась новой обложкой журнала Starhit , на которой она запечатлена топлес. В интервью телеведущая и певица снова рассказывает о личной жизни. Но фолловеров больше заинтересовала обложка с Ольгой, которая понравилась далеко не всем.

@buzova86

«Ужас! Ольга ты совсем гордость не теряй»; «Уже раздевайтесь полностью, зачем так скучно? 33 года, а ума… Пора взрослеть»; «Зачем фоткаться голой на миллионы, да еще и сиськи подрисовывать?! Ведь все уже видели настоящие!»; «Обложка неудачная!»; «Антисекс»; «Жена должна быть скромной!»; «Фото просто ужас»; «В одежде красивее было бы»; «Я первое что подумала, что Олина сестра на телефон лучше делает фото. Неудачный ракурс и поза»; «Криво отфотошопили», — пишут фолловеры в комментариях. К слову, это уже не первая обложка Ольги, на которой она запечатлена топлес. А как тебе такая Бузова, нравится?