Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подписчики не оценили обложку с полуобнаженной Бузовой 

WMJ.ru 1 час назад
Тика из драгоценных камней и спущенное платье: пользователям не понравилась откровенная обложка с телеведущей.
Ольга Бузова в своем Instagram поделилась новой обложкой журнала Starhit, на которой она запечатлена топлес. В интервью телеведущая и певица снова рассказывает о личной жизни. Но фолловеров больше заинтересовала обложка с Ольгой, которая понравилась далеко не всем.
@buzova86
«Ужас! Ольга ты совсем гордость не теряй»; «Уже раздевайтесь полностью, зачем так скучно? 33 года, а ума… Пора взрослеть»; «Зачем фоткаться голой на миллионы, да еще и сиськи подрисовывать?! Ведь все уже видели настоящие!»; «Обложка неудачная!»; «Антисекс»; «Жена должна быть скромной!»; «Фото просто ужас»; «В одежде красивее было бы»; «Я первое что подумала, что Олина сестра на телефон лучше делает фото. Неудачный ракурс и поза»; «Криво отфотошопили», — пишут фолловеры в комментариях. К слову, это уже не первая обложка Ольги, на которой она запечатлена топлес. А как тебе такая Бузова, нравится?
WMJ.ru: последние новости
Сергей и Тата Бондарчук разводятся после шести лет брака Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти из дома вопреки мнению матери Второй ребенок на подходе? В Сети обсуждают беременность певицы Пелагеи
Женский форум2
Звёзды , Видео , Ольга Бузова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шантажирует бывший любовник»2
В чем польза кокосовой воды
Звезды и их двойники, похожие как две капли воды2
5 признаков, что вы живете в отрицании
Сколько спорта реально нужно для здоровья
Видео
01:09
Рамблер/гороскоп на 23 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:31
Подписчики критикуют откровенную обложку с Бузовой
Звёзды
05:50
Звездные мамы, которые растят детей в одиночку
Дети Звёзды
10:54
Распавшиеся пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
04:49
Звезды, похожие на близнецов
Звёзды
08:29
Ужасы нижнего женского белья в СССР
Мода
01:05
Шестилетний парикмахер затмевает профессионалов
Дети Красота
01:15
«Соль, как продукт, является достаточно опасной»
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение