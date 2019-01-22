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Ведущая «Доброго утра» опубликовала фото без макияжа 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: marina_kim_tv
Марина Ким ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. О своей личной жизни девушка почти не говорит. Известно, что у нее подрастает четырехлетняя дочь Бриана и девочка Дарина, которая родилась летом 2016 года. Об отце наследниц ничего неизвестно. Телеведущая хранит его имя в тайне. Однако ходят слухи, что она встречается с режиссером Бреттом Рэтнером. Иногда они вместе выходят в свет.
Как и многие знаменитости, 35-летняя Марина в январе отправилась в отпуск. В ОАЭ девушка провела всего несколько дней и уже 21 января вернулась к работе. Телеведущая пообещала, что поделится снимками, которые сделала в Дубае. А пока она решила порадовать подписчиков фотографией, на которой позирует в шортах и полуспортивной кофте. Также на ней Ким запечатлена без макияжа. Поклонники пришли в восторг от снимка.
marina_kim_tv
Многие считают, что без косметики Марина выглядит еще моложе. «Чтобы не говорили, ты великолепна красива, шикарная, прелесть», «Словно девочка. Без косметики моложе на 10 лет», «Шикарная леди вкусняшка», — прокомментировали пост подписчики. Пользователи отметили, что отпуск телеведущий был очень коротким, поэтому она даже не успела загореть. Однако они рады, что Ким снова будет радовать их практически каждое утро с экранов телевизоров.
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