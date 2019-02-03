Звезды, которые не занимались сексом до свадьбы

Может показаться, что, раз звезды легко флиртуют и занимаются сексом на экране, то и в жизни у них в интимной сфере всё очень бурно. Кто бы мог подумать, что нашлись те, кто занялись сексом, только вступив в брак!

Адриана Лима

Еще в далеком 2006-м «ангел» Victoria’s Secret рассказала GQ, что «секс только после свадьбы; мужчина должен уважать мой выбор, а если уважения нет, это значит, что он меня не хочет по‑настоящему». Лима также придерживается мнения, что аборт — это преступление, и посещает мессу каждое воскресенье. До того как стать моделью, Лима собиралась уйти в монашки.

В 2009-м Адриана вышла замуж за сербского баскетболиста Марко Ярича , но в 2014 году они развелись.

Сара Дрю

Звезда «Анатомии страсти» играла ревностную католичку Эйприл, которая лишилась девственности, только влюбившись. Удивительно, что история персонажа повторила историю самой Сары. «Первое, что вы узнаете об Эйприл, — это то, что она девственница. Я ждала до свадьбы, так что понимаю ее мотивацию и образ мыслей. Сценаристам показалось, что будет круто и получится интересная история, потому что довольно редко встречаешь подобные взгляды».

Сара замужем уже 16 лет — за профессором Калифорнийского университета Питером Ланфером.

Джессика Симпсон

В 2000 году Джессика прорекламировала девственность так: «Девственность может быть крутой и сексуальной». Певица никогда не стеснялась говорить о решении сохранить девственность до свадьбы.

Интересно, что из-за асексуального образа ее дебютному альбому не удалось собрать достаточное количество слушателей, и Джессике пришлось изменить имидж: выбирать более провокационную одежду и сделать тексты песен более сексуальными.

Джессика лишилась девственности с мужем Ником Лейчи и посвятила этому песню Sweetest Sin. Правда, спустя четыре года, в 2006-м, они развелась, а в 2014-м Джессика вышла замуж за футболиста Эрика Джонсона

Джулианна Хаф

Хаф призналась, что, хотя она ждет «того самого», это не значит, что она не исследует свою сексуальность. Хаф не скрывает, что у нее был секс по телефону (но призналась, что она в этих делах не очень хороша). «Считаю, что заниматься сексом до свадьбы или нет — это личный выбор каждого, но если ты ждешь того единственного, это только укрепляет ваши отношения. Я не пытаюсь проповедовать, просто говорю, что, когда ты говоришь „нет“, в будущем это может быть правильное решение».

В 2017 году Хаф вышла замуж за канадского хоккеиста Брукса Лайка, с которым до этого встречалась больше 3 лет.

Эван Шпигель и Миранда Керр

Создатель Snapchat и модель заявили, что у них не было секса до мая 2017-го — тогда они поженились. Миранда признавалась: «Секса не было, пока мы не поженились, Эван придерживается очень традиционных взглядов. Мы не можем… то есть мы… мы просто ждем».

В мае 2018 Керр родила своего второго сына Харта Шпигеля.

Кстати, в одном из интервью 2014 года Миранда открыто призналась в бисексуальности: «Я ценю и мужчин, и женщин. Мне нравится женское тело и женские формы. Я хочу исследовать — никогда не говори „никогда“!»

Ленни Кравиц

Хотя у певца было много романов, в том числе с моделью Адрианой Лимой (они были помолвлены, но до свадьбы было не дошло) и Николь Кидман , и он был женат на актрисе Лизе Бонет , уже несколько лет Ленни решил «притормозить» с романтическими похождениями. Кравиц говорит о себе как о христианине, но не отторгает и своих еврейских корней: «Я наполовину еврей, наполовину черный, а выгляжу я как что-то среднее».

В 2011 году Кравиц заявил, что будет хранить целибат, пока не женится, и до сих пор верен клятве.

Хилари Дафф

Хилари считала, что секс до брака всё портит: люди просто перестают относиться к нему как к чему-то особенному, именно поэтому для нее было важно ждать до сокровенного «Согласна».

В 2006 году Хилари говорила: «Это тяжелее, когда твой бойфренд старше, потому что люди вокруг быстро делают выводы. Но девственность — это то, что я ценю в себе. Это не значит, что я никогда не думала о сексе, ведь все, кого я знала, им занимались, и мне не хотелось от них отставать. Но когда они говорили о сексе, это не звучало как что-то особенное, как я себе воображала. Казалось, что все просто спали друг с другом, понимаете?»

Лиза Кудроу

Фиби из «Друзей» когда-то поклялась, что у нее не будет секса до свадьбы. В 1995 году она вышла за Майкла Штерна и в интервью сказала: «Я не знаю, характеризует ли это меня как старомодную, но я понимала, что значит — бояться секса и собственной сексуальности. Я думала, что должна сохранить себя, чтобы быть достойной мужчины, с которым я свяжусь». Лиза замужем уже 23 года.

Меган Гуд

Меган — христианка и считает себя очень духовным человеком, о чем заявляла во многих интервью. Она утверждала, что не берет роли, которые, по ее мнению, могут «разочаровать бога», а Иисус возглавляет топ ее супергероев.

В 2011 году Гуд начала встречаться с Девоном Франклином, продюсером и проповедником. В 2012 году они поженились. Меган призналась, что до свадьбы они придерживались целибата.

Брук Шилдс

В отличие от многих других знаменитостей, которые отказывали себе в радостях плоти из-за своей веры, Брук признается, что она не занималась сексом до 22 лет, потому что не чувствовала уверенности в том, как выглядит ее тело.