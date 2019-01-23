Джонни Депп доказал, что не бил бывшую жену

Голливудский актер Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

Документы Депп приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении. Тогда она заявила, что актер 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон, после чего побил. Она опубликовала фотографии своих травм.

Джонни Депп приводит показания свидетелей, которые видели Херд в тот день в их доме, и не видели никаких следов или синяков на ее лице. Один из свидетелей указал, что побои появились у девушки только шесть дней спустя. Кроме того, в документах есть показания полицейских, которые приезжали на вызов в дом актера. По их словам, Эмбер заявила, что между ней и Деппом "ничего не произошло".