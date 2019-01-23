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Джонни Депп доказал, что не бил бывшую жену 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Демон-парикмахер с Флитвик-стрит"
Голливудский актер Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.
Документы Депп приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении. Тогда она заявила, что актер 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон, после чего побил. Она опубликовала фотографии своих травм.
Джонни Депп приводит показания свидетелей, которые видели Херд в тот день в их доме, и не видели никаких следов или синяков на ее лице. Один из свидетелей указал, что побои появились у девушки только шесть дней спустя. Кроме того, в документах есть показания полицейских, которые приезжали на вызов в дом актера. По их словам, Эмбер заявила, что между ней и Деппом "ничего не произошло".
Ранее журнал Forbes рассказал, как компания Disney сэкономила на Джонни Деппе.
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Звёзды , В мире , Шоу-бизнес , Джонни Депп , Walt Disney , Forbes
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