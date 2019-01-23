Кого выбирают в любовники и от кого рожают трансгендеры

Таким понятием, как трансгендерность, уже никого не удивить. Новости о том, что очередной мужчина стал женщиной или наоборот, теперь обычное дело, ведь в современном мире каждый имеет право быть тем, кем захочет. Однако то, что такие люди встречают друг друга, создают семьи и, более того, рожают детей, до сих пор вызывает недоумение у многих. WMJ.ru решил рассказать о самых ярких и интересных историях трансгендерных пар, которые счастливы вместе вопреки всему.

Кейтлин Дженнер и София Хатчинс

Олимпийского чемпиона Брюса Дженнера в 2015 году ждали большие перемены. Сначала он развелся с главой семейства Кардашьян-Дженнер Крис спустя 24 года брака, а затем неожиданно для всех совершил каминг-аут. Он заявил, что всегда чувствовал себя не в своем теле, а потому намерен сделать операцию по смене пола, и слово сдержал. После трансгендерного перехода, Брюс появился на обложке Vanity Fair как Кейтлин Дженнер, затем получил звание «Женщина года» по версии журнала Glamour, снялся еще для нескольких глянцев, а также выпустил мемуары «Секреты моей жизни».

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В личной жизни Кейтлин все более чем прекрасно. В мае прошлого года издание Us Weekly сообщило, что она планирует заключить брак с 22-летней Софией Хатчинс — очаровательной блондинкой, которая раньше была мужчиной. Союз трансгендеров вызвал бурную реакцию среди общественности, что уж говорить о совместных появлениях Кейтлин и Софии на публике, которые хоть и бывают редко, но все же незамеченными точно не остаются. Несмотря на большую разницу в возрасте, пара уже ведет совместное хозяйство и, по заявлению инсайдеров, свадьба не за горами.

Кейси Салливан и его партнер Стивен

История Кейси Салливана не только удивительна, но и уникальна. Он родился девочкой в неблагополучной семье. В 19 лет вышел замуж и даже родил, чтобы наконец-то почувствовать себя женщиной, но этого не случилось. Кейси решил, что пора менять свою жизнь, и объявил себя трансгендером, из-за чего его бросил муж. Через год после этого Салливан начал принимать гормоны и перенес операцию по удалению груди. Затем он встретил свою любовь в лице Стивена, которому захотел подарить ребенка. На время беременности Кейси отказался от гормональной терапии и спустя девять месяцев во второй раз стал мамой/папой. Родители дали малышу имя Феникс, при этом заявив, что он гендерно нейтральный и сам выберет, кем ему быть — мальчиком или девочкой.

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Фернандо Мачадо и Диана Родригез

Три года назад Фернандо Мачадо из Эквадора родил малыша от Дианы Родригез. Да-да. Тебе не почудилось. Просто Фернандо раньше откликался на имя Мария, а Диана — на имя Луис. Таким образом влюбленные — это первая трансгендерная пара в Южной Америке, ставшая родителями.

Я никогда не думала, что стану матерью, потому что я трансгендер,

— сказала Диана BBC. К слову, сама Родригез была известна в Эквадоре задолго до этого. Она стала первой женщиной-трансгендером, баллотировавшейся в местный конгресс.

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Останавливаться на одном ребенке пара не собирается. В их планах создать большую, шумную семью и жить как все.

Эйдиан Даулинг и Дженели Довлинг

Трудно поверить, что когда-то этот брутальный парень Эйдиан Даулинг был девушкой. Но это так. Еще в школьные годы он, будучи девочкой-подростком, встречался со сверстницами и носил мужские вещи. С возрастом Эйдиан понял, что больше не может жить в женском теле, и сделал операцию по смене пола. За ней последовали гормональная терапия и тренажерный зал, благодаря чему он полностью превратился в мужчину. Несколько лет назад Эйдиан стал первым мужчиной-трансгендером, появившимся на обложке журнала Men’s Health.

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В 2018 году жена Эйдиана Дженели Довлинг подарила ему сына. Кстати, именно она была рядом с любимым в период его перевоплощения, наблюдая за тем, как он становится мужчиной. Сейчас Эйдиан и Дженели выглядят как обычная супружеская пара, воспитывающая ребенка.

Лаверна Кокс и Кайл Драпер

Лаверна Кокс еще в детстве поняла, что рождена быть девочкой. А потому, будучи мальчиком, наряжалась в платья и юбки, за что над ней жестоко издевались в школе. Поняв, что в родной Алабаме ей нет места, она отправилась покорять Нью-Йорк, где и сделала операцию по смене пола. В большом городе Кокс начала строить актерскую карьеру и уже в 2013 году стала первым трансгендером, получившим номинацию премии «Эмми» за роль в нашумевшем сериале «Оранжевый — хит сезона». Лаверна стала настолько популярна и востребована, что журнал Time сделал ее героиней своей обложки, а после внес в список ста наиболее влиятельных людей.

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Кокс до последнего скрывала своего возлюбленного. Но все-таки решилась представить его, опубликовав в соцсети романтическое фото. Избранником Лаверны оказался специалист по недвижимости Кайл Драпер. И если у Кокс всего лишь пара фото с ним, то вот Instagram Кайла пестрит снимками с любимой, судя по которым они вместе около двух лет.

Джиджи Горджес и Нэт Гетти

Джиджи Горджес раньше была парнем по имени Грегори Лоцеррато, которого с самого детства тянуло к обществу девочек, косметике и милым платьицам. В 19 лет тогда еще Грегори сделал каминг-аут, заявив, что он гомосексуалист, завел свой YouTube-канал и в образе эффектной блондинки начал давать уроки макияжа.

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Его блог стал популярен. Он начал называть себя Джиджи Горджес, а затем изменил пол, чтобы навсегда стать женщиной. Сейчас Джиджи — звезда красных дорожек, популярный блогер и любящая девушка. Вот уже порядка трех лет Горджес встречается с Нэт Гетти — андрогином, сочетающим в себе как женские, так и мужские черты. К слову, именно Нэт взяла на себя мужскую роль в паре: задаривает Джиджи цветами и устраивает романтические свидания.

Чез Боно и Шара Блю

Честити Боно — дочь певицы Шер и музыканта Сонни Боно. В 26 лет с словами «Я чувствовала себя не такой, как все, с 13 лет» Честити совершила каминг-аут. В 2008 году она начала гормональную терапию, а спустя два года сделала операцию по смене пола и взяла себе новое имя — Чез Боно. Шер, мягко говоря, была не в восторге от этого, но все же поддерживала дочь/сына во всем.

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Сейчас Чез окончательно стал похож на мужчину и в новом теле принялся покорять кинематограф. Боно больше года встречается с актрисой Шарой Блю. Судя по хештегам в ее Instagram, женщина сражается с алкогольной зависимостью. Но, помимо хештегов, на ее странице масса снимков с Чезом, и, похоже, они проводят друг с другом каждую свободную минуту.