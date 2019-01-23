Лиза Пескова осудила неухоженных женщин

Елизавета Пескова раскритиковала действия сторонниц бодипозитива и объяснила, почему все больше мужчин «как-то не по-мужски себя ведут» и изменяют женщинам.

«На этой неделе я наткнулась на новость в интернете об англичанке, предложившей девушкам месяц не бриться и выкладывать в соц-сети фотографии своих волосатых подмышек/ног в протест "стереотипам" о женской красоте, чтобы женщины начали "принимать себя такими, какие они есть". До этого был бум с прокладками для месячных — а то никто не догадывался, что они существуют. Также, я узнала о девушке Арвиде Бистром, о лице Адидас, "ПРИНИМАЮЩЕЙ свои волосы, месячные и прыщи"… Принимай, но зачем выкладывать это на весь мир?»,

— возмутилась она.

«Да, мне противно, и пишу я сейчас свое личное мнение, которое может расходиться с мнениями многих. И я более чем уверена, что некоторым тоже неприятно, но в волне социальных протестов и споров в интернете, они будут активно писать о том, как несовременно быть против таких вещей как феминизм, боди-позитив и других популярных тем 21 века, так как мы живем во времена вседозволенности и людей широких взглядов. Я училась в Европе и могу подтвердить стереотип о том, что многие (не все) европейки не ходят на маникюр/педикюр, не моют голову, не красятся, не наряжаются и вообще особо за собой не ухаживают. Наши женщины всегда славились ухоженностью, и мне, как русской девушке тщательно ухаживающей за собой, просто непонятно, как такой флеш-моб можно запустить. И когда я говорю об ухоженности, я не имею ввиду нарощенные ресницы, тонну косметики и наряды. Уход за собой для меня — это как минимум чистые волосы, здоровая кожа, свежий цвет лица, аккуратные ногти, тело в тонусе и приятный запах. Как минимум! Хорошо, не брейся, только потом не удивляйся, что все больше мужчин как-то не по-мужски себя ведут, изменяют с другими… часто даже с мужчинами, которые уже ухаживают за собой значительно лучше некоторых женщин. В наши дни различные клише постепенно уходят на задний план, меняется понятие красоты — это нормально — то, что в одно время считается красивым, через 100 лет может считаться уродством, но это не значит, что можно пренебрегать элементарными правилами гигиены, вонять, не бриться и выставлять напоказ свои интимные подробности. И я не понимаю, когда говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в чем-либо. Я сама люблю поесть хлеба с маслом, макарон с сыром и блинов с нутеллой, и у меня генетическая склонность к полноте, но я работаю над собой — хожу в зал, когда нет возможности, занимаюсь дома или на улице, иногда устраиваю себе детокс недели. На своем примере я могу сказать, что часто, когда ходишь в зал, можешь есть что угодно. Должен быть баланс, я против крайностей. А наше время — это как раз время экстремальных крайностей — кто-то фанатично высчитывает КБЖУ, а кто-то, напротив, сует в себя все, что попадается на глаза. Я считаю, что никто не должен соответствовать каким-то меркам, но каждый может стремиться быть лучшей версией себя», — подытожила она.