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Поклонники сравнили Собчак с Анной Карениной 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Известная телеведущая Ксения Собчак на своей страничке в социальной сети Instagram предстала в довольно неожиданном образе. Светская львица поучаствовала в фотосессии для модного женского глянцевого журнала. На фотографии Собчак стоит на подножке поезда, который отправляется с перрона.
@xenia_sobchak
«Красивую мы сделали фотосъемку. Конечно, да?» — заявила телеведущая. Между тем поклонники считают, что в таком образе светская львица предстал вовсе не случайно. На снимке она напомнила многим одну из самых известных изменниц в мировой литературе Анну Каренину, которая также оказалась в любовном треугольнике. Сейчас, как известно, ходят слухи, что Собчак ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову. По этому поводу супруг светской львицы даже устроил разборки с режиссером и нанес ему удар, отправив в нокдаун.
«Анна Каренина! Но только под поезд не бросайтесь! Да и мужа тоже бросать не надо!» «Это фото мне напомнило эмиграцию из России», «Уже надоело — шкуры убитых животных все на себе таскает», «Если у женщины есть деньги, будут и драки, и страх её потерять. Будет прощение всех грехов. Да и все равно как она выглядит», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Анна Каренина , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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