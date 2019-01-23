Поклонники сравнили Собчак с Анной Карениной

Известная телеведущая Ксения Собчак на своей страничке в социальной сети Instagram предстала в довольно неожиданном образе. Светская львица поучаствовала в фотосессии для модного женского глянцевого журнала. На фотографии Собчак стоит на подножке поезда, который отправляется с перрона.

@xenia_sobchak

«Красивую мы сделали фотосъемку. Конечно, да?» — заявила телеведущая. Между тем поклонники считают, что в таком образе светская львица предстал вовсе не случайно. На снимке она напомнила многим одну из самых известных изменниц в мировой литературе Анну Каренину , которая также оказалась в любовном треугольнике. Сейчас, как известно, ходят слухи, что Собчак ушла от мужа к режиссеру Константину Богомолову . По этому поводу супруг светской львицы даже устроил разборки с режиссером и нанес ему удар, отправив в нокдаун.

«Анна Каренина! Но только под поезд не бросайтесь! Да и мужа тоже бросать не надо!» «Это фото мне напомнило эмиграцию из России», «Уже надоело — шкуры убитых животных все на себе таскает», «Если у женщины есть деньги, будут и драки, и страх её потерять. Будет прощение всех грехов. Да и все равно как она выглядит», — заметили в комментариях пользователи.