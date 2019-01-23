Волочкова ответила севшему «на шпагат» Шнурову

Не так давно лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвятил балерине Анастасии Волочковой. В нем он, в частности, сказал, что она небогата талантом и собирает «лайки и подписки» только своими шпагатами. Волочкова не прошла мимо этих слов и на своей страничке в социальной сети Instagram стихами ответила музыканту.

@volochkova_art

Сергей Шнуров сел на «шпагат» и написал стих о ВолочковойВ нем певец отмечает, что в отсутствие таланта у светской львицы, «лайки» и подписчики Анастасии достаются исключительно ее фирменными шпагатами.

«Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову».

«А адрес твой не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой», — подметила в конце своего стихотворения танцовщица.

«Настя, у вас частушки-нескладушки. Попросите кого-нибудь поталантливей вас сочинить», «Шнуров не пьет давно и бегает полумарафоны. Настя, вы отстали от реальной ситуации», «Муха села на варенье, вот и всё стихотворение…» «В данном случае Волочкова пропиарилась на Шнурове с его 4 миллионами подписчиков! В отличие от Волочковой Шнуров собирает залы в десятки тысяч! Вот как-то так!» — заметили в комментариях пользователи.