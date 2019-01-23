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Волочкова ответила севшему «на шпагат» Шнурову 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Не так давно лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвятил балерине Анастасии Волочковой. В нем он, в частности, сказал, что она небогата талантом и собирает «лайки и подписки» только своими шпагатами. Волочкова не прошла мимо этих слов и на своей страничке в социальной сети Instagram стихами ответила музыканту.
@volochkova_art
Сергей Шнуров сел на «шпагат» и написал стих о ВолочковойВ нем певец отмечает, что в отсутствие таланта у светской львицы, «лайки» и подписчики Анастасии достаются исключительно ее фирменными шпагатами.
«Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я конечно не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову».
«А адрес твой не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой», — подметила в конце своего стихотворения танцовщица.
«Настя, у вас частушки-нескладушки. Попросите кого-нибудь поталантливей вас сочинить», «Шнуров не пьет давно и бегает полумарафоны. Настя, вы отстали от реальной ситуации», «Муха села на варенье, вот и всё стихотворение…» «В данном случае Волочкова пропиарилась на Шнурове с его 4 миллионами подписчиков! В отличие от Волочковой Шнуров собирает залы в десятки тысяч! Вот как-то так!» — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Сергей Шнуров
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