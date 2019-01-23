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Утяшева рассказала о важнейшем семейном правиле 

Аргументы Недели + ещё 2 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о важнейшем правиле в их семье с юмористом Павлом Волей. Оказалось, что это касается воспитания детей — пятилетнего Роберта и трехлетней Софии.
Выяснилось, что железное правило в семье одно — никогда не кричать на ребят, даже если они выводят родителей из себя. Как сообщает teleprogramma.pro, Ляйсан или Павел выходят в такие моменты из комнаты, стараются перевести дыхание и успокоиться. Лишь после этого они возвращаются и стараются провести конструктивный разговор.
По словам гимнастки, лучшее, что они с супругом могут дать своим детям — это постоянно быть рядом с ними и поддерживать их, передает 7 дней.
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Звёзды , Дети , Ляйсан Утяшева
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