Беременная Рапунцель заговорила о материнстве

В одном из своих интервью Алена Рапунцель призналась, что изначально она пришла на телестройку в гости к своей сестре Ольге , однако приняла решение остаться на проекте. 22-летняя участница «Дом-2» отметила, что за периметром у нее не было отношений, которые могли помешать ей реализоваться на площадке. Несмотря на все уговоры мамы — Татьяны Владимировны и сестры Ольги Рапунцель — Алена все-таки пришла на проект. Близкие заверяли девушку в том, что находится все время на виду морально тяжело.

«Я очень быстро нашла пару. Почувствовала свое сердце, хотя многие меня отговаривали…» — отметила будущая мамочка, вспомнив о своем романе с Ильей Яббаровым. Однако эти отношения были не продолжительными, и своего малыша Алена собирается воспитывать без помощи отца — самостоятельно.

«Для своего ребенка я должна быть и мамой, и папой, поэтому буду совмещать: буду очень любящей мамой и строгим папой. Так как у меня будет сын, я должна дать ему должное воспитание, воспитать его мужчиной. Будет и кнут, и пряник», — приводит «ВокругТВ» слова Алены Рапунцель.