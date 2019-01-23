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Беременная Рапунцель заговорила о материнстве 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В одном из своих интервью Алена Рапунцель призналась, что изначально она пришла на телестройку в гости к своей сестре Ольге, однако приняла решение остаться на проекте. 22-летняя участница «Дом-2» отметила, что за периметром у нее не было отношений, которые могли помешать ей реализоваться на площадке. Несмотря на все уговоры мамы — Татьяны Владимировны и сестры Ольги Рапунцель — Алена все-таки пришла на проект. Близкие заверяли девушку в том, что находится все время на виду морально тяжело.
«Я очень быстро нашла пару. Почувствовала свое сердце, хотя многие меня отговаривали…» — отметила будущая мамочка, вспомнив о своем романе с Ильей Яббаровым. Однако эти отношения были не продолжительными, и своего малыша Алена собирается воспитывать без помощи отца — самостоятельно.
«Для своего ребенка я должна быть и мамой, и папой, поэтому буду совмещать: буду очень любящей мамой и строгим папой. Так как у меня будет сын, я должна дать ему должное воспитание, воспитать его мужчиной. Будет и кнут, и пряник», — приводит «ВокругТВ» слова Алены Рапунцель.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Ольга Рапунцель
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