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Муцениеце рассказала о причинах ссор 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
О том, что не все гладко в семейной жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, стало известно еще несколько месяцев назад. Лишь недавно актриса рассказала о ссорах и обидах.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный, воспитывающие сына Тимофея и дочь Мию, казались одной из самых гармоничных и счастливых семей отечественного шоу-бизнеса. Однако в середине 2018 года появилась информация, что пара переживает кризис. Якобы артисты даже разъехались, отписались друг от друга в социальных сетях, при этом делая многозначительные философские посты, и уже подумывали о разводе.
К счастью, актеры сумели преодолеть проблемы. Они переселились в новый дом и, казалось бы, жизнь наладилась. Но в конце декабря стало известно, что Павел Прилучный якобы запер Агату Муцениеце и даже побил. Едва такие данные появились в СМИ, как актриса опровергла их, но в полиции подтвердили правдивость информации.
А ведь еще недавно Муцениеце разоткровенничалась с журналистами о личной жизни.
"У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать",
— высказала свою точку зрения актриса.
Агата Муцениеце убеждена, что в любой ситуации надо разговаривать.
"Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает… Самое главное в этот момент — сесть и поговорить друг с другом",
— цитирует артистку "Собеседник".
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа". Летом 2011 года пара оформила отношения, спустя год в семье появился первый ребенок.
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Звёзды , Агата Муцениеце , ИД "Собеседник"
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