Муцениеце рассказала о причинах ссор

О том, что не все гладко в семейной жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, стало известно еще несколько месяцев назад. Лишь недавно актриса рассказала о ссорах и обидах.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный, воспитывающие сына Тимофея и дочь Мию, казались одной из самых гармоничных и счастливых семей отечественного шоу-бизнеса. Однако в середине 2018 года появилась информация, что пара переживает кризис. Якобы артисты даже разъехались, отписались друг от друга в социальных сетях, при этом делая многозначительные философские посты, и уже подумывали о разводе.

К счастью, актеры сумели преодолеть проблемы. Они переселились в новый дом и, казалось бы, жизнь наладилась. Но в конце декабря стало известно, что Павел Прилучный якобы запер Агату Муцениеце и даже побил. Едва такие данные появились в СМИ, как актриса опровергла их, но в полиции подтвердили правдивость информации.

А ведь еще недавно Муцениеце разоткровенничалась с журналистами о личной жизни.

"У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать",

— высказала свою точку зрения актриса.

Агата Муцениеце убеждена, что в любой ситуации надо разговаривать.

"Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает… Самое главное в этот момент — сесть и поговорить друг с другом",

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа". Летом 2011 года пара оформила отношения, спустя год в семье появился первый ребенок.