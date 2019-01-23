Почему Михаил Задорнов стал таким популярным 

В ноябре 2017 года ушёл из жизни Михаил Задорнов. Сатирик всегда выделялся на фоне коллег едким остроумием и любовью к деталям, на которые другие не обращали внимание. Цитаты из его выступлений, иногда весьма спорные, давно ушли в народ, а записи концертов и сегодня актуальны. Вот несколько фактов из жизни Михаила Задорнова.
1. Отец сатирика Николай был известным советским писателем, за роман «Амур-батюшка» он получил Сталинскую премию.
2. В 2009 году в Риге, где Михаил провёл детство, он открыл библиотеку имени своего отца.
3. Всесоюзную популярность Задорнову принёс рассказ «Девятый вагон», с которым он выступил на телевидении в 1984 году.
Почему Михаилу Задорнову доверили поздравить страну с окончанием 1991 года? Действительно ли Госдепартамент США лишил сатирика визы? Что связывало Задорнова и Максима Галкина? Смотрите рассказ о знаменитости в видео.