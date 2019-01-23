Почему Михаил Задорнов стал таким популярным

В ноябре 2017 года ушёл из жизни Михаил Задорнов . Сатирик всегда выделялся на фоне коллег едким остроумием и любовью к деталям, на которые другие не обращали внимание. Цитаты из его выступлений, иногда весьма спорные, давно ушли в народ, а записи концертов и сегодня актуальны. Вот несколько фактов из жизни Михаила Задорнова.

1. Отец сатирика Николай был известным советским писателем, за роман «Амур-батюшка» он получил Сталинскую премию.

2. В 2009 году в Риге, где Михаил провёл детство, он открыл библиотеку имени своего отца.

3. Всесоюзную популярность Задорнову принёс рассказ «Девятый вагон», с которым он выступил на телевидении в 1984 году.