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Синди Кроуфорд поделилась свежим селфи 

WomanHit.ru 44 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
52-летняя актриса опубликовала фото, на котором она выглядит молодо и естественно.
«Тест на макияж для завтрашней съемки»,
— написала Синди Кроуфорд, хотя большинство поклонников практически не разглядели косметику.
Красавица продемонстрировала искусство накладывать макияж, но выглядеть при этом совершенно натурально. Актриса сама ведет свой микроблог в «Инстаграме» и считает, что в настоящее время соцсети потеснили глянцевые журналы. Кстати, Кроуфорд рассказывала журналистам, что когда ее дочь Кайя была маленькая, они играли в фотосессии. Кайя — одна или с подругой — приходила домой, где Синди делала им прически и макияж, она была стилистом, парикмахером и визажистом. Вероятно, во многом благодаря урокам звездной мамы, сейчас 16-летняя Кайя Гербер стала одной из самых востребованных моделей в мире моды.
Напомним, что знаменитой супермодели 90-х Синди Кроуфорд исполнилось 52 года. Ее лицо, дерзкий взгляд, легендарная родинка над верхней губой и роскошная копна каштановых волос сделали ее звездой. Кстати, когда Синди запретила ретушировать родинку, именно этот «недостаток» превратил ее в икону стиля и пример для подражания.
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Женский форум
Звёзды , Синди Кроуфорд
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