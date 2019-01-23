Синди Кроуфорд поделилась свежим селфи

52-летняя актриса опубликовала фото, на котором она выглядит молодо и естественно.

«Тест на макияж для завтрашней съемки»,

— написала Синди Кроуфорд , хотя большинство поклонников практически не разглядели косметику.

Красавица продемонстрировала искусство накладывать макияж, но выглядеть при этом совершенно натурально. Актриса сама ведет свой микроблог в «Инстаграме» и считает, что в настоящее время соцсети потеснили глянцевые журналы. Кстати, Кроуфорд рассказывала журналистам, что когда ее дочь Кайя была маленькая, они играли в фотосессии. Кайя — одна или с подругой — приходила домой, где Синди делала им прически и макияж, она была стилистом, парикмахером и визажистом. Вероятно, во многом благодаря урокам звездной мамы, сейчас 16-летняя Кайя Гербер стала одной из самых востребованных моделей в мире моды.

Напомним, что знаменитой супермодели 90-х Синди Кроуфорд исполнилось 52 года. Ее лицо, дерзкий взгляд, легендарная родинка над верхней губой и роскошная копна каштановых волос сделали ее звездой. Кстати, когда Синди запретила ретушировать родинку, именно этот «недостаток» превратил ее в икону стиля и пример для подражания.