«Живая Барби» показала, как выглядела 10 лет назад

«Живая Барби» Валерия Лукьянова показала, как выглядела 10 лет назад

33-летняя Валерия Лукьянова, известная как «живая Барби», присоединилась к флешмобу #10yearschallenge. Блондинка опубликовала несколько коллажей, на которых показала, какой была 10 лет назад.

Валерия считает, что с годами стала только лучше, как внешне, так и внутренне.

«Интересный челлендж о переменах десятилетней давности! Здесь важно не столько внешность, сколько внутреннее наполнение и пройдённый путь! Если этот путь вёл к прогрессу, то внешность будет подстать. И наоборот. В 2009 году боялась бы, что испорчусь, но нет. Особенно мне нравится, как сконцентрировалась моя энергия и приобрела собственную аутентичность»,

— написала Барби на своей странице в соцсети.

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Мнения подписчиков по поводу фото Валерии разделились. Одним показалось, что блондинка почти не изменилась. Другие уверены, что она стала более сильной и уверенной в себе.

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«Это очень редкое явление так измениться и развиться. Очень сильная и мощная энергетика, не у многих мужчин такая. И действительно чётко чувствуется индивидуальность, как будто на энергоуровне Вы пахнете уникальным, редким парфюмом, очень ярким, резким, у фото 2009 такого нет», «А мне больше нравится в 2009-м, это если судить о не наполнении, а о внешности. Более живая что ли», «Мне кажется, что у Вас внешность с годами стала более благородная, необычная и космическая», — высказались поклонники Валерии.

Одесская «живая Барби» Валерия Лукьянова прославилась благодаря своей кукольной внешности: длинные ноги, узкая талия, широко распахнутые глаза. Стать копией любимой куклы девочек Валерия смогла с помощью пластических операций. Как выглядят живые копии Барби и Кена в разных странах, смотрите в нашей подборке.