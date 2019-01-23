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Звезда «Битвы экстрасенсов» показала роскошный подарок мужа на розовую свадьбу 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
30-летняя Николь Кузнецова похвасталась подарком от мужа: на десятую годовщину свадьбы он подарил ей автомобиль BMW X3. Стоимость такой машины — от трех миллионов рублей.
Соцсети
Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» опубликовала в Instagram снимки с новеньким авто, перевязанным красной лентой с бантом. На одном фото Николь позирует одна и широко улыбается. На других кадрах она приживается к мужу, который нежно ее обнимает.
Соцсети
«Вчера я получила настоящий сюрприз от моего любимого за то, что я у него есть уже 10 лет», — написала экстрасенс. Эту годовщину называют розовой свадьбой.
Мужа Кузнецовой зовут Александр Садоков, он работает спортивным журналистом на Первом канале. У пары есть сын Степан.
Николь вышла замуж за Александра в 2009 году, после смерти своего гражданского мужа, криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова). От него у звезды «Битвы» есть сын Егор.
Соцсети
Кузнецова с детства страдает онкологическим заболеванием: от опухоли у нее поражены дыхательные пути. Долгое время Николь разговаривала только шепотом и дышала через трубку в горле. Экстрасенс перенесла более 200 операций. В ноябре прошлого года звезде «Битвы» вернули голос немецкие специалисты.
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Звёзды , Александр Садоков , Вячеслав Иваньков
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