Когда редакторы перебарщивают с фотошопом

Фотошоп — главное орудие редакторов модных журналов. На обложках глянца нельзя увидеть фотографию знаменитости, которую не обработали дизайнеры. Однако иногда они чрезмерно усердствуют, пытаясь довести изображение до совершенства, в результате появляются попросту комичные изображения, над которыми смеётся мир. Так, журнал Hello в феврале 2010 года разместил на обложке фото принца Уильяма , однако узнать наследника британского престола было непросто: редакторы добавили ему волос и самовольно перекрасили их в тёмный цвет.

Какие ещё просчёты допускают профессионалы, готовящие снимки для журналов, и сами звёзды, которые выкладывают в аккаунтах в соцсетях отфотошопленные фотографии? Смотрите разоблачения в видео.