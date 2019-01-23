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Когда редакторы перебарщивают с фотошопом 

Рамблер 2 часа назад
Фотошоп — главное орудие редакторов модных журналов. На обложках глянца нельзя увидеть фотографию знаменитости, которую не обработали дизайнеры. Однако иногда они чрезмерно усердствуют, пытаясь довести изображение до совершенства, в результате появляются попросту комичные изображения, над которыми смеётся мир. Так, журнал Hello в феврале 2010 года разместил на обложке фото принца Уильяма, однако узнать наследника британского престола было непросто: редакторы добавили ему волос и самовольно перекрасили их в тёмный цвет.
Какие ещё просчёты допускают профессионалы, готовящие снимки для журналов, и сами звёзды, которые выкладывают в аккаунтах в соцсетях отфотошопленные фотографии? Смотрите разоблачения в видео.
Звёзды , Видео , Красота , принц Уильям , HELLO!
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