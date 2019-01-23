Знаменитости, уличенные в чрезмерной экономии 

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг — один из самых богатых людей в мире и может позволить себе купить всё, что пожелает. Между тем, Марка никто не назовёт транжирой: он не любит разбрасываться деньгами и старается экономить. В 2012 году он с супругой путешествовал по Италии, и при этом знаменитая чета мало чем отличалась от обычных туристов. Цукерберги выбирают машины среднего класса, не ходят в дорогие рестораны, а свадьбу отпраздновали на заднем дворе собственного дома. Кроме того, уже давно известно, что миллионер не носит одежду именитых дизайнеров, а отдаёт предпочтение простым футболкам и джинсам.
Смотрите видео и узнайте о других миллионерах, которые любят экономить.