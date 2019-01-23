Настоящая фамилия и другие факты о Софии Ротару

Настоящая фамилия и другие факты из жизни Софии Ротару

«Хуторянка» отечественной эстрады, как часто называют Софию Ротару , за всю свою творческую карьеру ни разу не была замешана в каких-то крупных скандалах. Однако и без них в биографии певицы хватает интересных, а зачастую и малоизвестных событий: от настоящей фамилии до мужа-поклонника.

Настоящая фамилия

Как известно, София Ротару родилась в селе Маршинцы Черновицкой области Украины. Однако до Великой Отечественной войны эта территория входила в состав Румынии. После победы сотрудники военкомата попросили будущего отца певицы Михаила Федоровича Ротару поменять румынскую фамилию на украинскую Ротарь. Поэтому все дети супругов Ротарь, в том числе и София, были записаны именно под этой фамилией. Даже уже будучи знаменитой артисткой София Михайловна продолжала носить фамилию Ротарь. Подтверждением этому может послужить тот факт, что в титрах музыкального фильма 1971 года «Червона рута» она значится как София Ротар (отчего-то без мягкого знака). Вернуть назад окончание «у» вокалистке посоветовала Эдита Пьеха . Так фамилия получила новое, на сей раз молдавское звучание.

Слепая сестра

Интересно, что никто из братьев и сестер Софии Ротару фамилию не сменил. Хотя они тоже добились определенных успехов на музыкальном поприще. Анатолий и Евгений Ротарь выступали с молдавским ВИА «Оризонт», а Аурелия Ротарь даже является заслуженной артисткой Украины. Однако любовь к пению Софии привила самая старшая сестра Зинаида. Та вследствие тяжелой болезни потеряла зрение. Зинаида, а вместе с ней и София развлекались, разучивая и исполняя песни, услышанные по радио. Будущая звезда до того пристрастилась к вокальному искусству, что стала петь в церковном хоре. За это София Ротару часто терпела насмешки одноклассников и вообще испытывала множество трудностей в школе. Ее даже грозились исключить из пионерской организации.

Исключение из партии

Кстати, с партией у членов семьи Ротару были более серьезные нелады. Уже известной к тому моменту певице даже пришлось из-за этого переехать из родной Черновицкой области в Крым. Дело в том, что в середине 70-х в канун Старого Нового года братья Софии Михайловны Анатолий и Евгений немного перебрали с алкоголем, украли елку из сельского клуба и принялись слоняться с деревом по округе. Кто-то увидел молодых людей в окно и, решив, что те исполняют какой-то религиозный обряд, вызвал милицию. В результате отца Ротару Михаила Федоровича попросили из партии, а одного из его сыновей исключили из комсомола. София, поняв, что ее карьера на этом может закончиться, тут же переехала в Крым, подальше от назойливых взглядов. Это решение оказалось правильным: в том же году Ротару стала не только солисткой Крымской филармонии, но и народной артисткой Украинской ССР.

Один муж и один сын