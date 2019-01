Наоми вспомнила молодость и показала грудь 

48-летняя супермодель была одета в черное платье с пышной юбкой с оборками и с полупрозрачным верхом. Сквозь ткань была видна обнаженная грудь Кэмпбелл. Ее выход на подиум закрывал показ.

Обычно по традиции последним на дефиле высокой моды демонстрируется белое или светлое свадебное платье, однако нынешний креативный директор дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли решил продемонстрировать черный наряд на темнокожей Наоми.

В ноябре 2018 года Наоми Кэмпбелл снялась в рождественском рекламном ролике ювелирно-часовой компании Tiffany & Co. Believe in Dreams («Поверь в мечты»). Действие фильма, сюжет которого основан на сказке Льюиса Кэролла «Алиса в Стране Чудес», разворачивается во флагманском магазине бренда на 5 Авеню в Нью-Йорке. Кэмпбелл выступила в роли Безумного шляпника: она угощала других персонажей во время «безумного чаепития» с посудой из коллекции Tiffany & Co.