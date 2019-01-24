Наоми вспомнила молодость и показала грудь

Знаменитая британская супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл закрыла показ итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019 на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

48-летняя супермодель была одета в черное платье с пышной юбкой с оборками и с полупрозрачным верхом. Сквозь ткань была видна обнаженная грудь Кэмпбелл. Ее выход на подиум закрывал показ.

Обычно по традиции последним на дефиле высокой моды демонстрируется белое или светлое свадебное платье, однако нынешний креативный директор дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли решил продемонстрировать черный наряд на темнокожей Наоми.