Признания звезд, сделавших аборт

Anews рассказывает, как знаменитые женщины переживали свой непростой жизненный выбор.

Материнский инстинкт свойствен любой женщине. Но иногда обстоятельства вынуждают перешагнуть через него. Сегодня мы хотим узнать, чем заканчивался такой шаг для наших знаменитостей.

Светлана Пермякова. «Жалею ли я? А чего жалеть…»

По иронии судьбы, актриса вполне могла и сама не появиться на свет. Третий сын ее родителей, двухлетний Андрей погиб от удара током. Через какое-то время после похорон мать Светланы, Валентина Иосифовна забеременела, но рожать больше не хотела. «Мама поехала на аборт, но папа поймал ее на остановке и сказал: рожай» - вспоминала женщина.

Однако во взрослой жизни Светланы не нашлось человека, подобного ее отцу. Молодая актриса в полной мере воплотила принцип «Искусство требует жертв», принеся на алтарь карьеры не одну, а целых две беременности:

«Дважды, когда была молодая и глупая, отказывалась от возможности стать матерью. Тогда я объясняла это тем, что нужна в театре, где меня ждет интересная работа. Жалею ли я? А чего жалеть… Обратно-то уже ничего не вернешь. Это тоже опыт, пусть и не очень хороший».

Тем не менее, желание стать матерью у Светланы все же присутствовало — на 40-летнем рубеже жизни ей удалось забеременеть и родить дочку Варвару.

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Какое-то время ходили разговоры, будто женщина планирует рожать еще раз, но в итоге актриса опровергла эту информацию, заявив, что уже поздно.

Жанна Фриске. Родить перед смертью

В жизни певицы аборт стал поистине зловещим эпизодом. В 29-летнем возрасте, находясь на волне популярности, она забеременела, но ребенка решила не оставлять.

Решение далось женщине очень тяжело. Ее тогдашняя коллега по коллективу Ксения Новикова рассказывала:

«В начале 2004 года Жанна сделала аборт. К тому моменту я только пришла в группу и узнала об этом постфактум. Знаю, что Жанна очень тяжело пережила потерю ребенка, у нее была дикая депрессия, она постоянно плакала, винила себя во всем. Мы с девочками ее как могли поддерживали».

После перенесенного аборта певица никак не могла забеременеть, было даже подозрение на бесплодие. Но из-за этого ее стремление стать матерью только возросло:

«Я хочу иметь семью и очень хочу родить ребенка. Наверное, когда это произойдет, на моей карьере будет поставлен крест. Я хочу не одного, а двух-трех детей! И чтобы обязательно был мальчик».

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Страстное желание женщины исполнилось, но заплатить за это пришлось страшную цену. Нося под сердцем будущего сына, Жанна узнала, что больна раком. Одна из подруг женщины сообщала, что, опасаясь навредить плоду, певица решила не начинать химиотерапию до родов.

В итоге ей удалось подарить жизнь здоровому мальчику, но немногим более двух лет спустя Жанна Фриске скончалась.

Лайма Вайкуле. «Я обречена остаться одной! Это — мне наказание Господне!»

«Я всегда была уверена, что была бы лучшей мамой в мире. Это у меня в крови», — говорила прибалтийская звезда. К сожалению, жизнь жестоко посмеялась над этими словами.

Первый раз певица случайно забеременела еще в ранней молодости — и тогда не увидела возможности воспитывать ребенка. Через несколько лет произошел второй аборт. В то время певица была на волне популярности и состояла в постоянных отношениях, но гражданский муж Александр Латковский не стал убеждать ее оставить ребенка — пара решила, что важнее будет сосредоточиться на сценическом успехе и отложить материнство на потом.

Однако никакого «потом» не произошло. В течение десятилетий у певицы так и не получилось забеременеть.

В 2010 году перед Вайкуле забрезжила последняя надежда — в 56-летнем возрасте она сумела зачать через процедуру искусственного оплодотворения. По этому поводу в светских новостях даже поднялся определенный шум. Друг и коллега певицы Борис Моисеев говорил:

«Лайма беременна уже как два месяца и она … счастлива! Я так счастлив за нее! Она уже выздоровела. Возраст Лайме — не помеха! Ведь есть женщины, которые и в 60 рожают! Так что тут ничего удивительного».

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Но Лайму Вайкуле и здесь ждало разочарование — поздняя беременность завершилась выкидышем.

Не получилось и взять ребенка из приюта. Это религиозной женщине запретил духовник, говоря, что бесплодие — ее расплата за аборты.

«Теперь я понимаю — это убийство. Ведь внутри тебя человек — он уже живой. То, что я сделала — моя душевная мука, тяжкий крест, который предстоит нести до конца…» — признавала Лайма. Она стала ярым противником абортов и даже снялась в благотворительном фильме «Живи, малыш», где произнесла:

«Все, кто раздумывает — обязательно надо оставлять ребенка. Если вы забеременели и боитесь, что не справитесь — отдайте его мне».

Алла Пугачева. «Этого не отмолить никогда»

Примадонне отечественной эстрады тоже довелось забеременеть в раннем возрасте. Но дочку — будущую певицу Кристину Орбакайте — она все-таки родила. Правда, как утверждает однокурсница Пугачевой Ирина Макковеева, решение висело на волоске:

«Алла не знала, оставлять ребенка или нет. Говорила, мол, у меня на телевидении много проектов, надо на гастроли ездить… Я ей так сказала: «Вот родишь, и тогда все у тебя будет. Не вздумай делать аборт». Слава Богу, одумалась, родила Кристину, и ее забрали родители мужа в Прибалтику, Алле некогда было дочкой заниматься».

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А вот в годы спустя, находясь в зените славы, Пугачева все-таки пошла на прерывание беременности:

«Это не отмолить никогда. Я была беременная, надо было на два месяца ехать в Индию. Уже нельзя было отменить гастроли, мой муж, Женя Болдин, стал меня уговаривать. Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был. Уже на большом сроке сделала аборт, это было ужасно.».

Сам Евгений Болдин , супруг и продюсер певицы в то время, отрицает, что склонял ее к этому решению:

«Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация… Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению».

После аборта Пугачева неоднократно пыталась забеременеть, но все попытки оказывались тщетными. Артистка говорила, что видит в этом Божью кару:

«Я простить себя не могу. Я каждый раз в церкви ставлю свечки, чтобы меня простили. Но… Это такой грех, что, вот увидите, если кто-то такое сделает, то обязательно у него потом что-то пойдет не так!

После этого Бог мне не дал детей, обиделся — не дал. Да, ну ладно».