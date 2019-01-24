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Юлия Снигирь не может справиться с капризами сына 

Passion.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Passion.ru
35-летняя актриса обратилась за помощью к детскому психологу.
Звездные мамы так же, как и обычные, сталкиваются с проблемами в воспитании детей. На днях актриса Юлия Снигирь, которая воспитывает маленького сына Федора от Евгения Цыганова, побывала в студии интернет-шоу Татьяны Лазаревой «Избалованные дети» и призналась, что сейчас мальчик стал очень капризным и она не знает, как с этим справиться.
«Это кошмар. У нас часто бывают торг, шантаж, слезы, он требует большое печенье за хорошее поведение»,
— рассказала Юлия.
Со звездой разговаривала не только коллега Татьяна, но и детский психолог Марина Курош. Она успокоила молодую маму, заявив, что в таком возрасте все дети начинают так себя вести и это нормально.
«Этот период нужно пройти, не уронив лицо, — считает специалист. — Если вы уверены, что ребенок должен пойти гулять или просто послушаться вас, спокойно стойте на своем, несмотря на крики и угрозы».
В конце беседы Снигирь призналась, что ей на многое «открыли глаза». Напомним, Юлия живет в гражданском браке с Евгением Цыгановым уже три года.
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Звёзды , Другое , Татьяна Лазарева , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов
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