Юлия Снигирь не может справиться с капризами сына

35-летняя актриса обратилась за помощью к детскому психологу.

Звездные мамы так же, как и обычные, сталкиваются с проблемами в воспитании детей. На днях актриса Юлия Снигирь , которая воспитывает маленького сына Федора от Евгения Цыганова , побывала в студии интернет-шоу Татьяны Лазаревой «Избалованные дети» и призналась, что сейчас мальчик стал очень капризным и она не знает, как с этим справиться.

«Это кошмар. У нас часто бывают торг, шантаж, слезы, он требует большое печенье за хорошее поведение»,

— рассказала Юлия.

Со звездой разговаривала не только коллега Татьяна, но и детский психолог Марина Курош. Она успокоила молодую маму, заявив, что в таком возрасте все дети начинают так себя вести и это нормально.

«Этот период нужно пройти, не уронив лицо, — считает специалист. — Если вы уверены, что ребенок должен пойти гулять или просто послушаться вас, спокойно стойте на своем, несмотря на крики и угрозы».

В конце беседы Снигирь призналась, что ей на многое «открыли глаза». Напомним, Юлия живет в гражданском браке с Евгением Цыгановым уже три года.