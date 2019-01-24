Сергей Пенкин опубликовал архивный снимок с Евгением Моргуновым

Известный певец Сергей Пенкин на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал архивный снимок с замечательным артистом, героем многих советских комедий Евгением Моргуновым . «Я со своим братом и Евгением Моргуновым. 1991 год», — заметил в подписи под фото Пенкин.

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На кадре можно увидеть, что Евгений Моргунов, который скончался в 1999 году в Москве от второго инсульта, сильно похудел по сравнению с теми временами, когда снимался в комедиях Гайдая. Отметим, что Моргунова все помнят по роли Бывалого в знаменитой троице, где также были задействованы Трус ( Георгий Вицин ) и Балбес « ( Юрий Никулин ).

«Хорошие фото, Сергей! Спасибо!» «Молоденький такой», «Классное фото. Хоть время и забирает все, но все равно наши близкие и люди, с которыми нам было хорошо и интересно остаются в наших воспоминаниях», «Какое историческое фото. Вы здесь такой молоденький и хорошенький» «Моргунов — это колоритный артист!» — заметили в комментариях пользователи.