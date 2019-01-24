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Сергей Пенкин опубликовал архивный снимок с Евгением Моргуновым 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Известный певец Сергей Пенкин на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал архивный снимок с замечательным артистом, героем многих советских комедий Евгением Моргуновым. «Я со своим братом и Евгением Моргуновым. 1991 год», — заметил в подписи под фото Пенкин.
Соцсети
На кадре можно увидеть, что Евгений Моргунов, который скончался в 1999 году в Москве от второго инсульта, сильно похудел по сравнению с теми временами, когда снимался в комедиях Гайдая. Отметим, что Моргунова все помнят по роли Бывалого в знаменитой троице, где также были задействованы Трус (Георгий Вицин) и Балбес « (Юрий Никулин).
«Хорошие фото, Сергей! Спасибо!» «Молоденький такой», «Классное фото. Хоть время и забирает все, но все равно наши близкие и люди, с которыми нам было хорошо и интересно остаются в наших воспоминаниях», «Какое историческое фото. Вы здесь такой молоденький и хорошенький» «Моргунов — это колоритный артист!» — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Юрий Никулин , Евгений Моргунов , Георгий Вицин , Сергей Пенкин
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