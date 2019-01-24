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У мужа Николь Кидман заметили разбитый телефон 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Супруг Николь Кидман Кейт Урбан был замечен с разбитым телефоном на Открытом чемпионате Австралии. Звездная пара делала селфи, муж Кидман для этого поднял вверх свой гаджет, и попал в объектив фотографоф. больше по теме Николь Кидман и миллионер в поисках острых ощущений: что ждет героев в фильме «1+1: Голливудская история»Создатель «Иллюзиониста» и «Дивергента» Нил Бёргер представил историю дружбы французского миллионера и темнокожего парня на американский лад. Снимок в сети стал набирать популярность, поскольку пользователи отметили, что звезды «такие же как мы», и тоже бывают не аккуратны с телефонами, а потом им приходится ходить с трещиной на экране. Фанаты отметили, что несмотря на приличное финансовое состояние, муж актрисы, похоже не торопиться менять свой смартфон с треснувшим экраном. Во время турнира звездная пара сидела рядом с редактором Vogue Анной Винтур. Обе звезды находились в приподнятом настроении весь день, много смеялись и выглядели счастлиыми. Николь выглядела шикарно в великолепном белом кружевном платье и на каблуках, с волосами в косичке. Тем временем Кит был в темно-синей рубашке, темных джинсах и солнечных очках, передает Dailymail.
@LastNights_Game
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Звёзды , Николь Кидман , Анна Винтур , Нил Бергер
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