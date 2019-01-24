У мужа Николь Кидман заметили разбитый телефон 

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Виктория Лопырева рассказала, что ее связывает с Ольгой Бузовой

Гагарина не угодила фанатам слишком спортивной фигурой

Ляйсан Утяшева рассказала о железном правиле в их семье с Павлом Волей