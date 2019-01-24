Звезды, которые не стесняются акне, и их истории

Кэти Перри

В 2011 году Кэти снялась в рекламе средств против акне Proactiv Skincare, честно рассказав о том, что ее кожа далека от идеала даже на красных дорожках. Тем, кто не поверил в навязчивые рекламные слоганы, Кэти вновь напомнила о своей проблеме в 2013-ом, уже в видео американского Vogue. В нем Кэти делает макияж и открыто рассказывает о том, что раньше состояние ее кожи было значительно хуже, поэтому визажисты использовали кремы с пометкой HD, чтобы максимально скрыть недостатки.

Майли Сайрус

Майли дала большое интервью порталу Byrdie, где рассказала не только о своих любимых помадах, но и большой проблеме с акне. «У меня всегда была очень плохая кожа, поэтому я помешана на уходе. Неважно в каком состоянии я ложусь спать — всегда снимаю макияж».

beautyhack

Еще один бьютихак от Майли — мыть кисти после использования. «Чаще всего я сама делаю макияж. Если доверяю это кому-то другому — состояние кожи ухудшается».

Кэмерон Диас

О своих проблемах с кожей Кэмерон рассказала в «Книге о теле» (подробнее о ней — здесь): «Пока я ела бургеры, буррито, луковые колечки и картошку фри, моя кожа была в ужасном состоянии. Казалось, я делала все для того, чтобы справиться с этой проблемой, но прыщи были со мной в старшей школе и в 20 лет, когда я занялась моделингом и актерской карьерой.

beautyhack

Было очень сложно скрыть их перед камерой, я была в ужасе, стеснялась и чувствовала себя плохо». О том, как питание влияет на состояние кожи и какие продукты особенно опасны, читайте здесь.

Ева Лонгория

У Евы жирная кожа, склонная к высыпаниям. В интервью журналу Hello! актриса рассказала, что огромное значение придает увлажнению: «Когда у вас хорошая кожа, все остальное в макияже неважно. Поскольку я много летаю, уделяю внимание увлажнению. Также я использую румяна с сияющими частицами. Кожа светится, и люди это замечают».

Кендалл Дженнер

В январе Кендалл опубликовала большой пост в Instagram, а примерно в это же время в прошлом году вышла на красную дорожку премии Золотой глобус с высыпаниями на лице, получив огромное количество благодарностей и положительных откликов.

«Это то, с чем я борюсь с подросткового возраста, то, что делает меня беспомощной и неуверенной, — написала модель под фото. — Перепробовав бесчисленное количество вариантов, я нашла то, что мне помогло. Это был долгий путь, и я в восторге от того, как выглядит моя кожа сейчас. Не думала, что наступит тот день, когда буду чувствовать себя уверенно, публикуя фото без макияжа».

Эмма Стоун

В интервью Refinery29 Эмма рассказала, как с 17 до 20 лет боролась с акне с помощью препаратов. Сначала проблема заключалась в гормональной перестройке организма, затем — в стрессе из-за съемок в «Отличнице легкого поведения».

Виктория Бекхэм

Во времена Spice Girls у Виктории даже было прозвище Spotty Spice.

beautyhack

«У меня была действительно проблемная кожа, и дерматолог сказал есть продукты с содержанием Омега 3 каждый день: на завтрак, обед и ужин».

Мэнди Мур

«Люди всегда делали комплименты моей коже, но все изменилось, когда мне исполнилось 22-23 года, — рассказала актриса журналу People. — за одну ночь мое лицо изменилось». Мэнди ходила к дерматологам, пробовала самые дорогие методы лечения и дешевые аптечные средства. «Я никогда не сталкивалась с этим раньше, поэтому была измотана». Сработали, по ее словам, все те же средства Proactiv.

Руби Роуз

Руби Роуз также решила высказаться в социальных сетях после того, как журналисты принялись обсуждать ее акне на премьере «Идеального голоса 3» в Сиднее.

beautyhack

Девушка выложила фото, и написала, что не понимает, почему это беспокоит такое большое количество людей.